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    SpaceX roste raketovým tempem, investory ale děsí účet za AI a Starship

    SpaceX roste raketovým tempem, investory ale děsí účet za AI a Starship

    05.08.2026 11:58
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    První výsledky SpaceX po vstupu na burzu představují střet dvou protichůdných příběhů. Na jedné straně stojí mimořádně rychlý růst tržeb, silná pozice Starlinku, rostoucí AI byznys a robustní hotovostní rezervy.

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