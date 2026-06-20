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Víkendář: Krugman o investicích do „geniality Elona Muska“

Víkendář: Krugman o investicích do „geniality Elona Muska“

20.06.2026 9:04
Autor: Redakce, Patria.cz

Neexistují žádné funkční Hyperloopy. Společnost Boring Company nevytvořila žádné komerčně používané tunely. Tesla má několik ne plně samořídících taxíků v Austinu a nikde jinde. Taxíky bez řidiče od společnosti Waymo fungují v několika městech s velkými letišti. A samozřejmě neexistuje žádná kolonie na Marsu, neproběhly žádné pilotované lety na Mars a v dohledné době se to nedá očekávat. Přesto Elon Musk v průběhu uplynulého desetiletí sliboval, že každá z těchto služeb bude dostupná do roku 2025, ne-li dříve. Píše to Paul Krugman ve své úvaze o Muskově podnikání zaměřené zejména na současné dění kolem SpaceX.

Krugman připomíná, že Musk také dosáhl skutečných úspěchů. Tesla má stále náskok v oblasti elektromobilů a Starlink je „kriticky důležitá služba i životaschopný byznys“. Muskovo bohatství ale podle ekonoma stojí zejména na víře. „Investoři věřící v jeho genialitu hromadně kupují akcie společností ovládaných Muskem a rostoucí hodnota těchto společností posiluje víru v jeho genialitu.“ Existuje přitom „termín pro podniky, které vypadají úspěšně, protože neustále přitahují nové investory. Tím, že vypadají úspěšně. Říká se jim Ponzi schéma.“

Elon Musk je tedy podle Krugmana „v podstatě lidské Ponzi schéma“. A IPO společnosti SpaceX „jasně ukazuje, že Muskova největší dovednost nespočívá ve vývoji futuristických produktů. Je to jeho mistrovství ve finančních transakcích a schopnost využít vliv některých osob. A zejména svého vlivu na Trumpovu vládu.“ Podle Krugmana je jasným příkladem Twitter: „Na financování transakce půjčily investiční banky Muskovi 13 miliard dolarů. Tyto pohledávky plánovaly rychle přesunout ze své rozvahy prodejem jiným investorům. Musk však zničil obchodní model X tím, že ho proměnil v krajně pravicovou, nacistům nakloněnou žumpu, což přimělo inzerenty k útěku.“

V létě 2024 tak byla hodnota X „nižší než polovina předchozí kupní ceny. Bankéři, kteří v případě prodeje dluhu čelili ztrátám 40 centů na dolar, byli nuceni držet dluh Twitteru mnohem déle, než se očekávalo. Wall Street Journal k tomu v srpnu 2024 napsal: Převzetí Twitteru Elonem Muskem je nyní pro banky nejhorším odkupem od dob finanční krize.“ Pak se ale podle ekonoma staly dvě věci, které zachránily jak banky, tak Muskovu pověst. První z nich představovalo opětovné zvolení Donalda Trumpa prezidentem, druhou nástup umělé inteligence.

Po Trumpově zvolení se totiž inzerenti začali vracet k X kvůli „potřebě uklidnit Muska a Trumpa“. A v březnu 2025 Musk zfúzoval svou nově založenou společnost zabývající se umělou inteligencí xAI s X. Tím využil rostoucího rozruchu kolem umělé inteligence ke zvýšení hodnoty X. A svého vlastního bohatství. Ovšem Grok od xAI je „podle všech odhadů mnohem horší než modely umělé inteligence nabízené společnostmi Anthropic a OpenAI. Je také všeobecně považován za nebezpečný a nespolehlivý. V jednu chvíli začal chrlit rasistické a antisemitské komentáře a označoval se za Mecha Hitlera. Úředníci Trumpovy vlády tlačili na vládní agentury včetně Pentagonu, aby Grok používaly, ale jen s malým úspěchem,“ píše Krugman.

Pokračování v zítřejším Víkendáři.

 

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