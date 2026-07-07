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SpaceX míří do Nasdaq 100. Pasivní fondy mohou do tohoto titulu poslat miliardy dolarů

SpaceX míří do Nasdaq 100. Pasivní fondy mohou do tohoto titulu poslat miliardy dolarů

07.07.2026 15:19
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie SpaceX dnes čeká významný milník v podobě zařazení do indexu Nasdaq 100 , které by mělo vyvolat miliardové nákupy ze strany pasivních fondů. Zatímco analytici z Wall Street nadále vidí výrazný růstový potenciál podpořený rozvojem umělé inteligence, část trhu varuje před vysokým oceněním a otázkami kolem dlouhodobé ziskovosti společnosti.

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