Jan Bureš: Co znamenají mírnější restrikce pro korunu? A co by přinesl scénář Izrael?

Ochota států zavírat ekonomiku je v rámci probíhající druhé vlny pandemie daleko menší, upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Jedním z důsledků byl právě silný nástup exponenciálního nárůstu nově nakažených. Mírnější opatření a uzavírky ekonomiky v porovnání s jarní vlnou budou mít také dopad na to, co čekat do budoucna – především jak rychlý bude návrat do pomyslného normálu. Nevěříme, že česká vláda razantně utáhne stávající opatření, podotýká Bureš. Na rozumná čísla umožňující pozvolné otevírání ekonomiky se v našem základním scénáři dostaneme v horizontu až 100, 120 dní. A to není dobrá zpráva. Proč? Jak by vypadal alternativní scénář? A co by mohly znamenat restrikce a la Izrael?

