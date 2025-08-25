Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?

Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?

25.08.2025 9:02
Autor: Jan Bureš, Patria Finance

Slabá investiční aktivita brzdí v posledních dvou dekádách růst nejen v Evropě, ale napříč vyspělým světem. Dobře to ukazuje poslední studie z pera OECD, jež tvrdí, že reálné investice jsou napříč členskými zeměmi zhruba o 23 procent nižší, než by odpovídalo trendu běžnému před velkou finanční krizí (v roce 2008). Otázkou je, co za tím stojí, a zda je v dohledu naděje na změnu.

Podle výše zmíněné analýzy jde jen částečně o důsledek vyšší podnikatelské nejistoty odrážející kombinací finanční krize, obchodních válek, klimatické změny, pandemie COVID 19 či s tím související fragmentaci globálních výrobních řetězců.

Z velké části jsou na vině strukturální změny ve vyspělých ekonomikách. Zásadní změnou je výrazný nárůst podílu investic do softwaru, datových řešení, hardwaru a výzkumu a vývoje. Tento rostoucí akcent na digitální a znalostní ekonomiku a investice s ní spojené se projevuje napříč odvětvími od zemědělství po zpracovatelský průmysl.

Investice do “nehmotných aktiv” jako výzkum a vývoj jsou spojené obecně s vyšší mírou rizika a nejistoty. Když k ní přidáme hluboké změny v globálních výrobních řetězcích (daných obchodními válkami a zelenou transformací) není divu, že na straně byznysu rostou požadavky na výnosnost investičních projektů. Přes historicky relativně nízké náklady na kapitál se pak ve finále investuje méně.

Opatrnost firem je (ne úplně překvapivě) vyšší tam, kde se investicím do digitálních technologií dařilo v uplynulých dekádách výrazně méně - tedy ve vybraných evropských zemích v čele s Itálií a Německem. Naopak nejméně jsou zasaženy ty ekonomiky, kde se investuje ještě tak trochu “po staru” a přesun investic do “nehmotné” sféry není tak výrazný - například v sousedním Polsku, kde jsou průměrná tempa investic v posledních dvou dekádách podobná jako před velkou finanční krizí.

Česko je spíše v dolní části pelotonu OECD, ale viditelně překonává daleko více klopýtající Německo…

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna zastavila v pátečním obchodování své ztráty na úrovni 24,60 EUR/CZK a reagovala pozitivně na obrat na americkém dolaru (po vystoupení Powella v Jackson Hole). Uvidíme, zda si optimismus přenese i do nového týdne, ve kterém ji na začátku budou zajímat výsledky srpnových podnikatelských nálad a to, zda podobně jako v eurozóně nálada v průmyslu míří opatrně vzhůru….

Eurodolar

Čekání na vystoupení šéfa Fedu Powella v Jackson Hole se vyplatilo. Powell v tradičním vystoupení na konferenci o měnové politice uvedl, že rovnováha (makroekonomických) rizik se posunula směrem k (ochlazujícímu) trhu práce. To značí jediné - Fed je na cestě ke snížení sazeb v září, což se eurodolaru nutně musí líbit. Bude se sice čekat na to, jak dopadnou srpnová data z amerického trhu práce, ale vzhledem k tomu, že Powell nespojil s žádnými dodatečnými podmínkami, tak odvolat avizovanou redukci sazeb na poslední chvíli bude velmi problematické, i kdyby čísla byla velmi silná.

Pro dolar jde samozřejmě o choulostivou situaci, neboť pokud Fed cyklus snižování sazeb rozjede, tak nikdy není jasné, kde se zastaví. Na druhou stranu krátkodobě by dolaru mohly pomáhat výroky ostatních členů FOMC, kteří nemusí s Powellem souhlasit a budou se snažit jeho výroky před zářijovým zasedáním neutralizovat.


