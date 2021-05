Jakub Brukner: Nvidia má růstových scénářů víc. KB s novým nákupním doporučením

Americký výrobce grafických procesorů reportoval lepší čísla na všech úrovních. Stále ukazují silnou poptávku po grafických čipech. Pro Nvidii je ale růstových scénářů víc, říká makléř Patria Finance Jakub Brukner. Chystaný split akcií Nvidie jejich cenu opticky zlevní, což by mohlo skýtat příležitost pro krátkodobé zhodnocení, domnívá se. Dalším ze zajímavých titulů je podle něj , kde se ukazuje technický signál k nákupu a potenciál podle Bruknera naznačují i analytická doporučení. Vracíme se také k dividendě a především k jeho nedávno oznámenému závazku směřovat k zelené energii. To je podle Bruknera stěžejní událost, která by mohla nalákat zahraniční fondy.

V novém makléřském videu Brukner upozorňuje také na nové nákupní doporučení pro , které tento týden vydal analytický tým Patria Finance. I v případě se hovoří o zajímavé dividendě. Nechybí ani zmínky o české koruně a jejímu zhodnocování k americkému dolaru. Kde případně hledat pojistku?

