Trump zavádí další cla - tentokrát cílí na měď i Brazílii. Nvidia překonala 4 biliony a bitcoin předchozí rekord

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se chystá na klíčové jednání s ruským protějškem, zatímco prezident Trump posiluje podporu Ukrajině a oznamuje nová cla na dovoz mědi a zboží z Brazílie. Mezitím překonává historický milník s tržní hodnotou 4 biliony dolarů, bitcoin láme rekordy a platforma X přichází o svou generální ředitelku. Futures na evropské akciové indexy jsou v zeleném.



Futures na americké akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,3 %.



Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes má setkat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem na okraji setkání ASEAN v Kuala Lumpuru. Donald Trump nedávno zopakoval svou nespokojenost s Vladimirem Putinem ohledně války na Ukrajině a posílá další obranné zbraně vládě prezidenta Volodymyra Zelenského. Mezi zbraněmi, které opět směřují na Ukrajinu, jež se čtvrtým rokem brání ruské agresi, je munice ráže 155 milimetrů a rakety GMLRS. Agentura AP podotýká, že není jasné, kdy byly zbraně na Ukrajinu vyslány. Ukrajinští spojenci se mezitím sejdou v Římě, aby diskutovali o poválečném oživení země.



Americký prezident odhalil novou řadu dopisů s celními sazbymi, včetně 50% sazby pro Brazílii, což je jedna z nejvyšších dosud oznámených celních sazeb, která má platit od srpna. Filipíny budou vést další jednání poté, co jim USA zvýšily plánovanou celní sazbu na 20 %.



Spojené státy od 1. srpna zavedou 50procentní clo na dovoz mědi, oznámil dnes americký prezident DonaldTrump. Rozhodnutí podle něho padlo po důkladném vyhodnocení otázek týkajících se národní bezpečnosti



Trump také uvedl, že vyjednavači jsou „velmi blízko“ dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem, což naznačuje, že dočasné příměří by mohlo být dohodnuto za týden nebo dva. „Chceme mír. Chceme dostat rukojmí zpět. A myslím, že jsme blízko k tomu, abychom toho dosáhli,“ řekl novinářům.



Nvidia se stala první společností v historii, která dosáhla tržní hodnoty 4 bilionů dolarů, čímž si upevnila postavení klíčového hráče na globálním finančním trhu. Akcie společnosti v roce 2025 vzrostly o více než 20 % a od začátku roku 2023 vzrostly o více než 1 000 %.



Podle německých novin Lebensmittelzeitung, na které se APA odvolává, shání nově vytvořený evropský tým Temu evropské producenty potravin. Cílem firmy původně zaměřené na levné oblečení je rozšířit nabídku o položky, jako jsou občerstvení, cukrovinky, nápoje, ale i kosmetika a zahradní produkty podle hesla z Evropy pro Evropu.



Linda Yaccarino po dvou letech ve funkci generální ředitelky platformy sociálních médií X odstupuje, aniž by uvedla důvod. "Když jsme s Elonem Muskem poprvé mluvili o jeho vizi pro X, věděla jsem, že to bude životní příležitost naplnit výjimečné poslání této společnosti. Jsem mu nesmírně vděčná, že mi svěřil odpovědnost za ochranu svobody projevu, proměnu firmy a transformaci X v aplikaci pro všechno," uvedla Yaccarinová. "Budu vám všem fandit, protože nadále měníte svět," dodala.



Francouzský antimonopolní regulátor uvedl, že informoval společnost Meta o možném porušení pravidel hospodářské soutěže týkajících se online reklamy.



A banky na Wall Street zahájily předběžná jednání o stanovení ceny dluhového balíčku ve výši 4,25 miliardy dolarů, který má pomoci financovat odkup společnosti Boots, uvádějí zdroje obeznámené s touto záležitostí.



Cena nejznámější kryptoměny bitcoin se včera vyšplhala na nový rekord, když překonala hranici 112.000 dolarů. Informuje o tom agentura Bloomberg, podle které rostou i další riziková aktiva. Dosavadní rekord bitcoinu pocházel ze 22. května, kdy překonal hranici 110.000 dolarů.