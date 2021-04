Rozbřesk: Koruna sílí a maloobchod zůstává pod tlakem lockdownu

V zápisu z posledního jednání bankovní rady se sice uvádí, že tuzemská poptávka zůstává alespoň podle příjmových ukazatelů relativně silná, na výsledcích tuzemského maloobchodu to zatím příliš vidět není. Alespoň to tedy nevyplývá z vývoje maloobchodních tržeb v prvních dvou měsících letošního roku. Včera zveřejněné maloobchodní tržby za únor jasně ukazují, že realizovaná poptávka zůstává i nadále utlumená podobně jako v lednu. Na vině je samozřejmě lockdown, který zasahuje část maloobchodu už od vánočních svátků. Spotřebitelé tak už poslední tři měsíce mají možnost si buď nakoupit na internetu, nebo vyčkat na otevření nákupních “chrámů”.



Po lednovém výrazném propadu se maloobchodní tržby v únoru přece jen trochu vzchopily. Meziměsíčně byly o necelá tři procenta vyšší, nicméně oproti loňskému únoru – což byl mimochodem poslední předkovidový měsíc – byly níže o tři procenta. Nebo také o 4,4 %, pokud vezmeme v úvahu nejenom sezónnost, ale i kalendářní vlivy, nebo také o 5,8 %, pokud se podíváme na hrubá čísla bez jakéhokoliv očištění. V každém případě to mohlo být daleko horší nebýt internetových obchodů, které na sebe dál strhávají pozornost zákazníků. Tentokrát se jim zvýšily tržby o téměř 42 %, což znamená že čím dál tím víc se jim daří substituovat roli kamenných prodejen a získávat tak stále větší podíl na tuzemském maloobchodním trhu. A to ještě z pohledu sortimentu nebo mapy pokrytí ČR neřekly zdaleka své poslední slovo.



Extrémně špatný měsíc prožily především obchody zaměřené na prodej oblečení a obuvi, které stále ještě spoléhají na klasickou formu prodeje. Tentokrát se totiž musely smířit s propadem tržeb o 69 %. O více než třetinu tržeb nicméně přišli i prodejci zboží pro sport a volný čas, kteří se ovšem mohou těšit na rychlý návrat zákazníků ihned po otevření. Vůbec nejhorší situace však nepanuje ani tak v maloobchodě jako v sektoru HORECA (hotely a restaurace), kterému tržby propadly meziročně o dvě třetiny. Po loňském čtyřicetiprocentním poklesu je to jen další známka extrémně nepříznivé situace panující v oblasti stravování a ubytování. Zlepšení sice může přinést konec restrikcí, který je ovšem v případě zúčastněných firem zatím jen mlhavý. A vlastně nejenom v tomto případě.







*** TRHY ***



Koruna

Koruně se v průběhu včerejšího obchodování podařilo nejenom prolomit hranici 26 EUR/CZK, ale rovněž si vůči euru připsat téměř dvacet haléřů. Zásluhu na tom má celkově pozitivní nálada na trzích, která k silnějším úrovním strhla i další měny v regionu. Světlo na konci koronavirového tunelu však zatím ještě nemusí být vidět na starých (únorových) číslech z domácí ekonomiky, která jsou dnes na pořadu dne. Na výsledcích průmyslu bude tentokrát zajímavé sledovat nejenom vývoj nových zakázek, ale zejména situaci v automobilovém průmyslu, kterému se nedostávají některé komponenty. Vzhledem k jeho výjimečné pozici v rámci celého odvětví a tím i celé ekonomiky půjde o docela výrazný signál.



Zahraniční forex

Včera zveřejněný podrobný zápis z posledního jednání Fedu sice jen podtrhl holubičí postoj americké centrální banky, avšak měl na výnosy amerických dluhopisů a eurodolar jen omezený vliv. Dnes by mohlo být trochu živěji, neboť na konferenci MMF má vystoupit šéf Fedu Powell, a také jsou na řadě pravidelná týdenní data z amerického trhu práce.



Středoevropské měny dále posilují, přičemž zjevné zisky proti euru nabírá i polský zlotý. Ten se vcelku snadno vypořádal i s včerejším zasedáním polské centrální banky. NBP podle očekávání úrokové sazby nakonec nezměnila, ale uznala negativní dopad pandemie na ekonomiku. Ten vyžaduje, aby NBP pokračovala v nákupech vládních dluhopisů, přičemž z jejího komentáře plyne, že centrální banka si i nadále přeje slabý kurz zlotého (aneb hrozba FX intervencí proti PLN zde zůstala). Měnové podmínky si NBP přeje velmi uvolněné navzdory tomu, že počítá s tím, že již poměrně vysoká inflace ještě dále zrychlí. Pro zlotý včerejší rozhodnutí znamená, že hrozba záporných sazeb se nezrealizuje (což je pozitivní), na druhou stranu NBP si posílení měny zjevně nepřeje a bude tolerovat vyšší inflaci. To může implikovat, že měnový pár EUR/PLN bude mít problém se dostat pod 4,50 a zlotý může dále relativně ztrácet na zotavující se korunu.



Akcie

Včerejší obchodní seance se nesla v poměrně poklidném duchu. Všechny hlavní indexy se držely poblíž svých úterních zavíracích hodnot. Pod drobnohled se včera dostaly společnosti, které organizují výletní plavby. Tomuto sektoru totiž koronavirová pandemie sebrala prakticky veškeré tržby a včera reportoval svoje výsledky hospodaření jeden ze zástupců, konkrétně Carnival corporation. I přes větší než očekávanou ztrátu 2,12 USD (vs 1,67 USD očekávání) jeho akcie přidaly 1,4 %. To pomohlo i konkurenčním společnostem Norwegian Cruise Line Holdings a Royal Caribbean Cruises, které obě skončily v kladných hodnotách. Společnost Beyond Meat oznámila, že otevře svou první továrnu v Číně. Na tuto zprávu nejprve reagovala 2% nárůstem, ten ale v průběhu dne odevzdala a zakončila obchodování 2,7 % v záporu.