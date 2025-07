Trump zavádí 35% clo na Kanadu, chystá projev k Rusku a investuje do těžby vzácných kovů

Prezident Donald Trump oznámil 35% clo na dovoz kanadského zboží od 1. srpna, čímž reaguje na předchozí kroky Ottawy. EU, která zatím svůj dopis s výší cel nedostala, jej prý má očekávat v příštích hodinách a Brazílie odpovídá na svá 50% cla hrozbou recipročních opatření. Trump zároveň avizoval důležitý projev k Rusku a oznámil, že poskytne vojenskou pomoc Ukrajině skrze NATO. Mezitím americké ministerstvo obrany investuje 400 milionů dolarů do těžby vzácných zemin a londýnské letiště Heathrow plánuje rozsáhlou modernizaci za 10 miliard liber. Evropské futures jsou v červeném kvůli nové nejistotě okolo cel.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,6 %.



Kanada bude od 1. srpna čelit clu ve výši 35 procent na dovoz zboží do Spojených států, uvedl v noci na dnešek prezident Donald Trump. "Místo spolupráce se Spojenými státy reagovala Kanada vlastními cly. Od 1. srpna 2025 budeme Kanadě účtovat clo ve výši 35 procent na kanadské produkty zasílané do USA, odděleně od všech sektorových cel," uvedl Trump v dopise kanadskému premiérovi. Reakce Ottawy zatím není k dispozici.



Zbývajícím obchodním partnerům, kteří dosud podobný dopis neobdrželi nebo nedosáhli rámcových dohod, budou USA účtovat plošnou celní sazbu ve výši 15 nebo 20 procent, řekl šéf Bílého domu stanici NBC News. Evropská unie podle něj dopis dostane brzy.



A v Brazílii prezident Luiz Inácio Lula da Silva trval na tom, že jeho země dokáže přežít bez obchodu s USA a bude hledat jinde. "Můžeme se odvolat ke Světové obchodní organizaci, navrhnout mezinárodní vyšetřování, požadovat vysvětlení. Ale hlavní věcí je zákon o reciprocitě, který schválil (brazilský) kongres. Pokud on bude účtovat nám 50 procent, my budeme účtovat jemu 50 procent," řekl Lula v rozhovoru s brazilským zpravodajským serverem Record.



Trump také pro NBC News řekl, že v pondělí učiní „důležitý projev“ k Rusku, protože se Amerika připravuje poslat na Ukrajinu více zbraní. Spojené státy dodají Ukrajině zbraně prostřednictvím Severoatlantické aliance (NATO), která za ně zaplatí, řekl v noci na dnešek Trump stanici NBC News.



Americké ministerstvo obrany se stane největším akcionářem těžařské firmy MP Materials, která se zabývá těžbou kovů vzácných zemin. Firma podle prohlášení souhlasila, že ministerstvo koupí její prioritní akcie za 400 milionů USD. MP Materials vlastní jediný fungující důl na vzácné zeminy v USA, který se nachází v Mountain Pass v Kalifornii. Zisk z prodeje akcií ministerstvu chce firma použít na rozšíření kapacit pro zpracování kovů a výrobu magnetů.



Londonské letiště Heathrow plánuje v příštích pěti letech investovat 10 miliard liber do modernizace svých terminálů a služeb poté, co se toto centrum propadlo v globálním žebříčku letišť. Návrh zahrnuje přepracování terminálů, zlepšení dochvilnosti pomocí nástrojů umělé inteligence a snížení uhlíkové stopy.