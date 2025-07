EU vyčkává s cly na USA, ČEZ chystá soláry a bitcoin láme další rekordy. Futures jsou v červeném

Evropa odkládá celní protiopatření vůči USA na srpen a hledá spojence v Kanadě a Japonsku. Macron navyšuje obranný rozpočet Francie na 64 miliard eur, Trump chystá nový plán na vyzbrojení Ukrajiny a britská životní úroveň zůstává rok po volbách beze změny. Bitcoin překonal rekord 121 tisíc dolarů a čeká na legislativní rámec v USA a plánuje výstavbu dvou solárních elektráren. Futures jsou v rámci celní nejistoty v červeném.

Evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,9 %.

ČEZ plánuje výstavbu 2 nových solárních elektráren o výkonu 80 MWp začátkem roku 2026.



EU plánuje spojit síly se zeměmi zasaženými cly Donalda Trumpa a osloví Kanadu a Japonsko s žádostí o možnou spolupráci, uvedli lidé obeznámení s děním. Také odkládá protiopatření proti USA, aby měla více času na jednání. Zatím stále platí Trumpova hrozba, že do srpna uvalí na unii 30% clo, pokud se jim nepodaří vyjednat lepší podmínky. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že taková sazba by zasáhla vývozce v jeho zemi „až do morku kostí“.



Bitcoin poprvé překonal hranici 120.000 USD a stanovila nový rekord 121.207,55 USD (2,56 milionu Kč). Americká Sněmovna reprezentantů dnes bude projednávat několik návrhů zákonů, které mají digitálním měnám dodat legislativní rámec, o který jejich zastánci dlouhodobě usilovali. Od začátku roku kryptoměna přidala přibližně 30 procent. Její růst v posledních dnech se přelil i do dalších kryptoměn. Druhá nejsilnější kryptoměna ether navázaná na blockchain ethereum se dostala na více než pětiměsíční maximum 3050,90 USD.



Životní úroveň Britů není o nic vyšší než v době, kdy se labouristé před rokem dostali k moci, což zdůrazňuje problémy, které se hromadí pro Keira Starmera, který se snaží omezit vzestup populistické Reformní strany. Podle Retail Economics letos klesly diskreční příjmy o 7,5 %.



Trump oznámí nový plán na vyzbrojení Ukrajiny, který by mohl zahrnovat útočné zbraně, informovala agentura Axios. Americký prezident dříve prohlásil, že je velmi zklamaný Vladimirem Putinem, který „mluví hezky“ a pak „večer všechny bombarduje“.



Emmanuel Macron plánuje do roku 2027 zvýšit roční obranný rozpočet Francie na 64 miliard eur a upozornil na širokou škálu hrozeb pro Evropu. Macron řekl, že chce usilovat o to, aby Francie v roce 2026 přidala na obranný rozpočet 3,5 miliardy eur a o rok později tři miliardy eur. V roce 2027, posledním jeho druhého funkčního období, by tak měla Francie vynaložit na obranu celkem 64 miliard eur, což představuje dvojnásobek ve srovnání se začátkem Macronova prvního prezidentského mandátu v roce 2017. Původně chtěla Francie takto zdvojnásobit výdaje na obranu do roku 2030.