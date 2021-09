Pavol Mokoš: Signál k dalšímu postupu ČEZu a dividendově zajímavá KB

Hlavní německý kontrakt na elektřinu poskočil na 106 EUR za MWh. Znamená to další fundalentální podporu pro akcie a pokud ceny elektřiny vydrží, mohl by to být signál k dalšímu postupu, říká hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Na pražském parketu dále upozorňuje na dividendově zajímavou . Schvalování navržené dividendy 24 korun na akcii, kterou předpověděli analytici Patrie, valnou hromadou by mělo být formalitou.

Další dividenda, která přijde na jaře, by podle analytiků Patrie mohla dosahovat i 110 korun, což dělá tento titul tolik vatraktivním, upozorňuje Mokoš. Dividendová politika, především dlouhodobě udržitelná dividenda, ho láká i u vybraných britských dividendových titulů. Která tři zvučná jména to jsou?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.