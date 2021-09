ČEZ a Westinghouse podepsaly smlouvu o modernizaci Temelína

Společnost a firma Westinghouse Electric podepsaly devítiletou dohodu o modernizaci řídících a kontrolních systémů v jaderné elektrárně Temelín. Hodnota zakázky je v řádu miliard korun. Částečnou obnovu a modernizaci systémů zajistí Westinghouse jako jejich původní dodavatel. ČTK to dnes v tiskových zprávách sdělili zástupci a firmy Westinghouse.



Projekt se chystal tři roky. Práce začnou ještě letos. Některé z nich lze ale dělat až při plánovaných odstávkách, nutných k výměně paliva. Nejbližší čeká Temelín v dubnu 2022.



Podle Westinghousu jde o největší obchodní smlouvou podepsanou pro kontrolní a řídící systémy od doby, kdy firma v Temelíně instalovala ty původní. "Přestože jde o upgrade systémů, jednání se trvala více než rok. Prvořadé je pro nás zajištění bezpečnosti, zároveň ale jednoznačně trváme na tom, aby se práce nijak nedotkly samotného provozu Temelína. To vše bylo nutné pečlivě připravit,“ řekl generální ředitel Daniel Beneš. Smlouvu firmy podepsaly 13. září.



Podle jde o jednu z technicky nejnáročnějších zakázek v historii ČR. Výhodou Westinghousu je, že, vedle samotného , zná nejlépe své systémy, jež do Temelína dodal, uvedl mluvčí Ladislav Kříž.



"Jde o komplex hned několika nezávisle zálohovaných systémů, které v Temelíně spolehlivě fungují už od roku 2000. Jde o pečlivě připravené kroky postupné obnovy zařízení s ohledem na plánovaný šedesátiletý a případně ještě delší provoz. I proto je celý projekt rozložen až do roku 2029," uvedl člen představenstva Bohdan Zronek.



Jak uvedla firma Westinghouse, jde o vyvrcholení více než desetileté spolupráce mezi ní a . Modernizace systémů nijak nenaruší provoz Temelína, jak uvedl prezident společnosti Westinghouse pro Evropu, Střední Východ a Afriku Tarik Choho.



Firma Westinghouse je mezi těmi, jež by mohly dostavět nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Stát v souvislosti s dostavbou pošle bezpečnostní dotazník pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států, to znamená firmám , KHNP a Westinghouse.



Většina paliva, jejž teď Temelín využívá, je od ruské korporace Tvel. Na jaře 2019 vyzkoušel v Temelíně šest palivových souborů od společnosti Westinghouse Electric Sweden. V roce 2018 na dotaz ČTK potvrdil, že na základě smlouvy s firmou Westinghouse Sweden Electric vyvíjí zkušební palivové soubory označované LTA (Lead test Assembly).



Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. uvedl elektrárnu do provozu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 10,1 TWh.