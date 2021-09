Bouře v cenách elektřiny: Některé utility by z ní mohly vyjít jako vítězové. Někde už zasahují vlády

Evropské ceny elektřiny jsou závratně vysoko, do odhadů ziskovosti velkých evropských utilit, jako jsou francouzské společnosti nebo Engie, to analytici ale ještě nezapracovali. Tvrdí to banka . Vlády v některých zemích se už proti drahé elektřině a plynu začaly ohrazovat. V předvolebním Česku většina parlamentních stran zmiňuje nutnost soběstačnosti Česka ve výrobě elektřiny. Pomoci by podle nich mohla plánovaná výstavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Cena akcií energetiky ČEZ dnes přidává více než jedno procento.

Ceny elektřiny se na řadě evropských trhů pohybují na rekordních maximech, kam je dohání “značné zatížení” v cenách komodit, domnívají se analytici britské banky . Konečná to být nemusí. Ještě výše by je mohly vyšponovat obavy z nedostatečně naplněných plynových zásobníků v Německu. Dalším faktorem napomáhajícím růstu cen je zotavování ekonomik po pandemii. Poptávka se ale zvyšuje zrovna v době, kdy je slabší nabídka. Elektřina a plyn trhají rekordy každým dnem i za nynějšího mírného počasí a v dohledné době se na tom zřejmě nic nezmění, píše Bloomberg.

Tým tudíž zvýšil svoje odhady zisků, které by si potenciální vítězové mohli z tohoto trendu odnést. Obzvláště pozitivně se dívá na evropské utility, jako jsou , Engie a , kde teď prý jiní analytici podpůrný charakter tohoto trendu podceňují.

“Vzhledem k vážnosti problémů, které pohánějí ceny elektřiny, se domníváme, že dopad do zisku na akcii by měl být takového rozsahu, aby zlepšoval náladu investorů především u těch evropských utilit, které by měly profitovat z vysokých cen elektrické energie, zatím se ale držely v pozadí,” napsali také analytici podle Bloombergu.

Vlády už na rostoucí ceny začínají reagovat. Španělsko, kde se proti vyšším účtům za elektřinu a plyn v létě protestovalo v několika španělských městech, se v pondělí rozhodlo přesměrovat zisky energetických společností - zhruba 2,6 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč) - k zákazníkům a v zimních měsících snížit daň z elektřiny. To v úterý poslalo akcie společnosti Endesa a další domácí hráče dolů.

Atény o víkendu oznámily, že finančně podpoří všechny domácnosti a Itálie chce dopad vyšších cen zemního plynu do účtenek spotřebitelů zmírnit prostřednictvím veřejných prostředků. Italský ministr pro ekologickou transformaci Roberto Cingolani v pondělí řekl, že ve třetím čtvrtletí očekává růst ceny elektřiny o 40 procent.

Francouzský premiér by měl dnes oznámit kroky na pomoc rodinám s náklady na energie. Země už nyní rozdává poukázky, kterým se říká energetické šeky, v hodnotě asi 150 eur (3800 Kč).

Británie se už potýká s nedostatkem elektřiny, který ještě zhoršuje už tak napjatou situaci na trhu. Rozsáhlý požár v noci na dnešek vyřadil páteřní kabel, který přivádí elektřinu z Francie. Podle provozovatele přenosové soustavy bude kabel odstaven minimálně měsíc. Ceny zemního plynu a elektřiny v Británii v reakci prudce vzrostly a zdolaly další rekordy. Ceny zemního plynu s pozdějším dodáním vzrostly až o 18 procent na rekordních 194,94 pence za termální jednotku. Cena elektřiny s dodáním následující den se v aukci na burze Epex Spot SE zvýšila na rekordních 422,46 libry za megawatthodinu.

Finanční společnost Citigroup odhaduje, že v celé Evropě se domácnostem účty za energie zvýší o 20 procent. To posiluje očekávání, že se do situace vloží více vlád, které nebudou chtít riskovat, že vyšší ceny energií zbrzdí hospodářské oživení.

Co s cenami energií v předvolebním Česku?

V České republice prakticky všechny parlamentní strany před nadcházejícími sněmovními volbami deklarují snahu o to, aby ceny energií pro spotřebitele skokově nevzrostly. Zmiňují přitom hlavně nutnost soběstačnosti Česka ve výrobě elektřiny. Řešením, které může pomoci, je podle většiny stran stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. "Jestli budeme v další vládě, a já věřím, že ano, tak přijdeme také s návrhem na rozšíření Temelína," uvedl minulý týden vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Vyšší ceny elektřiny mohou pomáhat akciím tuzemské polostátní energetické společnosti ČEZ. Kolem 16:00 rostly akcie ČEZ na pražské burze o 1,4 %. Agentura Reuters nárůst vysvětlovala právě vyššími cenami elektrické energie. Akcie ČEZu spolu s bankovními tituly dnes dopoledne také pomohly hlavnímu indexu PX pražkés burzy na čerstvé 11leté maximum.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Reuters