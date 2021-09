ČEZ chce prodat bulharskou dceřinku ESCO služeb

uvažuje o prodeji své bulharské dceřiné společnosti Esco Bulgaria. Vyplývá to ze sdělení největší české energetiky, zveřejněné na jejím webu.

ESCO Bulgaria se zaměřuje na energetické služby přes analýzu řízení energií a poradenství po financování a management realizace řešení pro malé a střední podniky a místní samosprávy. Mezi svoje dokončené projekty počítá především řadu realizací fotovoltaických elektráren pro vlastní potřebu firem.

Písemné vyjádření zájmu by měli zájemci předložit do 23. září. Závazné nabídky očekává do 22. října a podpis dohody o prodeji do 30. listopadu, stojí také ve sdělení.

Akcie společnosti rostou dopoledne na pražské burze o 0,22 % na 687,50 Kč za akcii.

Energetická polostátní skupina dokončila letos v červenci prodej svých bulharských aktiv, která zahrnovala sedm bulharských společností Skupiny : CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie Bulgaria, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets a Bara Group. Kupující bulharská finanční společnost Eurohold jí zaplatila 335 milionů eur.

Z Bulharska se rozhodl odejít kvůli přetrvávajícím sporům s tamními úřady, které se táhly od února 2013. Firma dostala například pokuty za zneužívání dominantního postavení. Prodej bulharských aktiv byl v souladu se strategií , schválenou předloni. Počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a Polsku. V mezinárodní investiční arbitráži, kterou společnost vede proti bulharskému státu od roku 2016, firma pokračuje.

