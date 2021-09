Velkoobchodní ceny elektřiny dál rostou, cena na příští rok je přes 100 eur/MWh

Velkoobchodní ceny elektřiny dál rostou. Elektřina s dodávkou na následující rok se na pražské energetické burze obchoduje poprvé za cenu vyšší než 100 eur (asi 2530 korun) za megawatthodinu (MWh). Vyplývá to z dat středoevropské energetické burzy Power Exchange Central Europe (PXE). Energetická společnost už v úterý s odkazem na data PXE uvedla, že cena činí 94 eur (asi 2400 korun) za MWh a překonala tak dosavadní rekord z 1. července 2008, kdy dosáhla 90 eur za MWh.



Analytici odhadují, že ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově až o 20 procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun.



Analytici se rovněž shodují v tom, že velkoobchodní ceny elektřiny ženou nahoru hlavně rekordní ceny emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry. Cena emisních povolenek v EU minulý týden poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu, aktuálně podle dat burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje, cena činí kolem 62,5 eura za tunu.



Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005. Za poslední rok se cena povolenek zhruba zdvojnásobila. Přispěly k tomu ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.



"Po tak rychlém a prudkém růstu velkoobchodních cen elektřiny by měla následovat korekce, nikdo ale neví, kdy a na jaké úrovni k ní dojde," řekl tento týden ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor, který působí také jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Podle Gavora se vedle povolenek stal hlavním tahounem nárůstu burzovních cen elektřiny drahý zemní plyn.

"Tam je aspoň naděje, že po zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 vrhne na trh zvýšené objemy dodávek, které stlačí cenu plynu trochu dolů. Bohužel je ale jisté, že konec letošního roku bude ve znamení zdražování pro konečné odběratele všech typů energií," dodal Gavor.

"Ceny elektřiny teď ovlivňují hlavně rekordní ceny zemního plynu a povolenky. Plyn roste zejména kvůli předchozí tuhé zimě, vyprázdněným zásobníkům a nedostatečnému importu plynu do Evropy. Určující pro další vývoj bude, jak teplá nebo mrazivá bude letošní zima," řekl dnes ČTK hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek. Tuhá zima podle odborníků znamená další tlak na růst cen, mírnější by naopak měla situaci minimálně ustálit.

Podle šéfa ruské státní plynárenské společnosti Alexeje Millera byla výstavba sporného projektu pod Baltským mořem ukončena dnes ráno v 07:45 SELČ. Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu po dně Baltského moře do Evropy. Komerční dodávky plynovodem Nord Stream 2 začnou poté, až je odsouhlasí německý regulátor. Nyní se čeká na certifikaci. Ta by měla trvat až čtyři měsíce, ale začne teprve po získání všech dokumentů, což zahrnuje i testy německého ministerstva hospodářství a ruského plynárenského gigantu .