Nálada na trzích se po dnešním ruském přepadení Ukrajiny nemusí zlepšovat ani v příštích dnech, říká makléř Patria Finance František Kronus. Akciové trhy si dnes procházejí výrazným propadem, dramaticky padají především ty ruské a i když minulá zkušenost může hovořit pro nákupy v době poklesu, Kronus u ruských aktiv radí velkou obezřetnost. Vzhledem k očekávaným tvrdým sankcím Západu vůči Rusku by západní investoři mohli v případných nákupech nebo dokonce i prodejích ruských akcií narazit. Ještě větší problém než ruská vojenská operace na Ukrajině by pro akciové trhy ale mohlo být dění kolem Tchaj-wanu, upozorňuje Kronus. Proč? A co radí zkušený makléř v tuto chvíli investorům?

