Téma Ukrajina: Putin ocenil jednání, Trump osočil Zelenského, ten jej vidí v bublině

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podle tiskových agentur „vysoce ocenil“ úterní rusko-americké jednání v Rijádu, první po několika letech, včetně toho, že za USA jednali "zcela jiní lidé", a to bez předpojatosti a bez předsudků. Uvedl však, že není s to říci, kdy se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Za prioritu označil vyřešení války na Ukrajině. Ruští a američtí vyjednávači podle ruského prezidenta potřebují připravit vzájemně přijatelná řešení.

Cílem obnova vztahů USA a Ruska

"Byl jsem o něm (o úterním jednání v Rijádu) informován a vysoce je oceňuji, je tu výsledek," řekl ruský prezident novinářům během návštěvy továrny na výrobu dronů v Petrohradu. "Cílem a předmětem našich jednání bylo obnovení rusko-amerických vztahů," uvedl podle agentury TASS a dodal, že bez důvěry mezi Moskvou a Washingtonem nelze vyřešit mnoho problémů, včetně ukrajinské krize. "Cílem tohoto setkání bylo zvýšení důvěry mezi Ruskem a USA," zdůraznil.

"Podle mého názoru jsem udělali první krok k tomu, abychom zlepšili spolupráci v nejrůznějších oblastech představujících vzájemný zájem. Je to širokém smyslu slova Blízký východ, situace v Sýrii, palestinsko-izraelské urovnání atd. Je tam mnoho problémů, do jejichž řešení jsou zapojeny USA i Rusko," řekl Putin. Zdůraznil, že pozornost věnuje Rusko především vyřešení konfliktu na Ukrajině.

Putin řekl, že by se rád s Trumpem setkal, ale příprava vyžaduje čas, aby setkání vedlo k výsledkům. "Jsme v situaci, kdy nestačí se setkat, abychom pili čaj a kávu a hovořili o budoucnosti. Musíme dosáhnout toho, aby naše týmy připravily řešení problémů mimořádně důležitých pro USA i pro Rusko, a to i ohledně Ukrajiny," řekl.

Putin podle agentury TASS ocenil Trumpovu zdrženlivost ohledně "hulvátství" evropských spojenců USA a za "hysterickou" označil odmítavou reakci Kyjeva na první rusko-americké jednání. Pokládá za přirozené, že Trump, který v kampani sliboval rychle ukončit válku na Ukrajině, změnil názor poté, co v nejvyšší funkci získal údaje a informace. "Pokud jde o vyjednávací proces, Trump mi v telefonickém rozhovoru řekl, a mohu to potvrdit, že USA přirozeně vycházejí toho, že se vyjednávat bude za účasti Ruska i Ukrajiny. Nikdo Ukrajinu z tohoto procesu nevylučuje. Proto není žádný důvod k takové reakci (Kyjeva)," dodal podle agentury Interfax šéf Kremlu.

Trump k Ukrajině: Začali jste válku, podpora Zelenského 4 %

Americký prezident Donald Trump naznačuje, že za ruskou agresi na Ukrajině může Kyjev, napsala některá americká média poté, co Trump v úterý vyostřil kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Mimo jiné řekl, že Ukrajina by měla uspořádat nové volby, a tvrdil, že Zelenskyj je doma velmi nepopulární.

Trump odmítl kritiku, že Kyjev neměl zástupce na úterních americko-ruských jednáních v Saúdské Arábii. "Dnes jsem slyšel 'No, hele, nebyli jsme pozvaní'. Jako, byli jste tam tři roky. Měli jste to ukončit... Neměli jste to nikdy začínat, mohli jste se dohodnout," prohlásil.

"Co se týče pana Trumpa, Rusko není zodpovědné za válku, která devastuje sousední zemi," komentoval slova amerického prezidenta deník The (NYT). "Místo toho naznačuje, že za ruskou invazi může Ukrajina. Poslouchat Trumpovy úterní výměny s reportéry o konfliktu znamenalo slyšet verzi reality, která by byla pro někoho na Ukrajině naprosto cizí," dodal NYT.

Téměř tři roky trvající válku začalo Rusko na konci února 2022 invazí na východě a severu Ukrajiny a i v těchto dnech se snaží dobývat další ukrajinské území a dál podniká vzdušné útoky hluboko za frontou. Ukrajina se dosud invazi bránila i za výrazné americké podpory, tu však Trump dlouhodobě zpochybňuje. Mluví o tom, že válku je nutné ukončit, ale jeho představy o mírovém uspořádání nejsou jasné.

Web Politico označil Trumpovo úterní vyjádření za jeho dosud nejtvrdší kritiku na adresu Ukrajiny. Trump nikdy neoznačuje Rusko za agresora a už dříve naznačoval, že z války částečně viní Ukrajinu. "Nikdy neměl tu válku nechat začít," řekl Trump o Zelenském v jednom rozhovoru před prezidentskými volbami v USA.

Nyní jako šéf Bílého domu kritiku vystupňoval v době, kdy jeho vláda zahajuje jednání s ruskými představiteli stran ukončení války na Ukrajině. Jeho vláda už připustila, že Ukrajina se bude muset smířit s územními ztrátami a nemůže počítat se členstvím v NATO. Nová Trumpova slova podle webu Axios jen prohloubí obavy spojenců Kyjeva, že Washington se před možným vyjednáváním o míru přidává na stranu Moskvy.

Přispívají k tomu i vyjádření stran konání nových voleb na Ukrajině, což souvisí s ruským stanoviskem, že Zelenskyj není legitimní hlavou státu. "Není to jen věc Ruska," řekl Trump. "Je to něco, co přichází ode mě a přichází taky od mnoha dalších zemí," dodal.

Trump také uvedl, že popularita Zelenského klesla na čtyři procenta, což zahraniční zpravodaj listu The Wall Street Journal Yaroslav Trofimov označil za "naprosto vymyšlený" údaj. V prosincovém průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) vyjádřilo důvěru v prezidenta 52 procent respondentů na Ukrajině a podle dnes zveřejněného průzkumu téhož institutu Zelenskému důvěřuje kolem 57 procent Ukrajinců.

S dalším výpadem přišel i nejbohatší muž planety Elon Musk, který se stal jedním z nejbližších Trumpových poradců. Na příspěvek na sociální síti X, podle kterého Zelenskyj "nechce mír", nýbrž "peníze a moc", reagoval emotikonem pro naprostý souhlas.

Podle Zelenského je Trump v bublině

Americký prezident Donald Trump žije v dezinformačním prostoru, prohlásil v reakci na tiskové konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident mimo jiné také uvedl, že chce válku ukončit ještě letos a potřebuje proto od západních partnerů ještě letos bezpečnostní záruky.

Zelenskyj dnes hovořil o dezinformacích, které přicházejí z Ruska. "Pokud mluvíme o čtyřech procentech (Zelenského popularity), viděli jsme tuto dezinformaci a chápeme, že přichází z Ruska," uvedl podle Reuters ukrajinský prezident. "Bohužel, prezident Trump, kterého si velmi vážíme jako vůdce amerického lidu... žije v tomto dezinformačním prostoru," řekl Zelenskyj podle AFP. Kolem Trumpa je podle Zelenského "dezinformační bublina".

Dodal, že snaha nahradit ho v době války nebude fungovat. Reagoval tak na Trumpova slova, že popularita Zelenského klesla na čtyři procenta. Některá americká média to už dříve označila za vymyšlený údaj. Z výsledků dnes zveřejněného průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) plyne, že Zelenskému důvěřuje 57 procent Ukrajinců, naopak 37 procent mu nedůvěřuje. Průzkum byl proveden mezi 4. a 9. únorem. Krátce po ruské invazi Zelenského podporovalo kolem 90 procent Ukrajinců.



Ukrajinský prezident dnes také prohlásil, že americký požadavek na 500 miliard dolarů (12,2 bilionu Kč) v nerostných surovinách není "seriózní rozhovor" a on nemůže Ukrajinu prodávat. Spojené státy podle Zelenského poskytly jeho zemi zbraně za 67 miliard dolarů a další podporu ve výši 31,5 miliardy dolarů. Trump, který se do Bílého domu vrátil v lednu, nedávno v rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že po východoevropské zemi chce vzácné kovy v hodnotě 500 miliard dolarů, aby se USA vrátila zpět podpora, kterou Washington zemi bránící se ruské vojenské agresi poskytl. "Bráním Ukrajinu. Nemohu prodat naši zemi. Řekl jsem, OK, dejte nám něco pozitivního. Napište nějaké záruky a sepíšeme memorandum... nějaká procenta," uvedl ukrajinský prezident. Podle serveru Ukrajinska pravda prohlásil, že je stále otevřen "serióznímu dokumentu".

Zelenskyj dnes také podle médií upozornil, že Spojené státy pomohly ukončit izolaci ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož příkaz Rusko před takřka třemi roky napadlo Ukrajinu. Zelenskyj rusko-americkou schůzku během své úterní návštěvy Ankary kritizoval s tím, že se při ní hovořilo "o Ukrajině bez Ukrajiny".

Ukrajinská armáda je podle jeho dnešního vyjádření dostatečně odolná a drtivá většina Ukrajinců nebude podporovat ústupky vůči Rusku. "Armáda je docela odolná a je nejodolnější v Evropě... Zaručuje nám příležitost hovořit důstojně a na stejné úrovni s ostatními partnery - spojenci či nespojenci," řekl Zelenskyj podle Reuters.

Do Kyjeva dnes přicestoval zmocněnec amerického prezidenta pro Ukrajinu a Rusko Keith , který podle veřejnoprávní stanice Suspilne po příjezdu uvedl, že chce během své návštěvy naslouchat a že chápe ukrajinskou potřebu bezpečnostních záruk.