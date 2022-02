Cena plynu pro evropský trh kvůli napadení Ukrajiny vzrostla o třetinu

Velkoobchodní cena plynu se dopoledne zvýšila o více než 40 procent, později ale růst zmírnil zhruba na 30 procent. Po 13:00 SEČ se ale cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v březnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 120 eur (3000 Kč) za MWh, a vykazovala tak růst o 35 procent.

Ceny plynu rostou čtvrtý den po sobě spolu s tím, jak se situace na Ukrajině vyostřuje. Zůstávají ale pod reordem z loňského podzimu, kdy cena přechodně vystoupila nad 170 eur za megawatthodinu. Zvyšuje se ale například i cena uhlí.

Rusko dnes brzy ráno zahájilo raketovou palbu a vyvolalo nejhorší bezpečnostní krizi, jakou Evropa zažila za poslední desítky let. Ukrajinské ministerstvo vnitra varovalo, že hlavní město Kyjev je terčem útoku, a vyzvalo občany, aby se uchýlili do krytů.

V Evropě, která už se nachází uprostřed energetické krize, toto nové napětí vystavuje zásoby paliv dalšímu tlaku. Kontinent je v dodávkách plynu závislý na Rusku z více než třetiny, nízké zásoby paliva už loni poslaly ceny na rekordní úrovně. Obavy z případného narušení dodávek vyvolává nejistota ohledně toho, jak Rusko zareaguje na nové sankce, které chystá Západ.

Tranzit ruského zemního plynu přes Ukrajinu dál do Evropy pokračuje bez omezení, uvedla dnes ráno s odkazem na sdělení ruské plynárenské společnosti agentura Interfax. Rusko si klade za cíl udržet své dodávky plynu do zahraničí nepřerušené, řekl začátkem týdne ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov.

Prudký cenový růst zaznamenává i ropa . Barel severomořské ropy Brent poprvé od roku 2014 překonal hranici 100 dolarů

"Větší obrázek bude silně záviset na tom, jak zareaguje Evropa a Spojené státy," řekl agentuře Bloomberg analytik Hans van Cleef z finančního ústavu ABN Amro. "Zavedou sankce proti sektoru ropy a zemního plynu, nebo ne?" dodal.

Agentura Reuters připomíná, že dopady současného konfliktu pocítí i ty země, které neodebírají plyn od Ruska přímo. Země jako Německo, které je největším odběratelem ruského plynu, totiž budou muset nahradit ruské dodávky plynem odjinud, například z Norska, takže ho bude méně pro ostatní.

„Tranzit plynu přes Ukrajinu bude pravděpodobně narušen, což ovlivní dodávky do několika zemí střední a východní Evropy a zvýší ceny plynu v Evropě,“ uvádějí analytici z poradenské společnosti Eurasia Group.

Analytici ale všeobecně očekávají, že Rusko bude dodávat plyn do Evropy i nadále. Poukazují na to, že dodávky z Ruska do Evropy se nepřerušily ani za krymské krize v letech 2014 a 2015.

Převážná část ruského plynu proudí do Evropy potrubím Jamal, který vede přes Bělorusko a Polsko do Německa, plynovodem Nord Stream, který vede z Ruska po dně Baltského moře přímo do Německa, a potrubím přes Ukrajinu. Vnitřní trhy s plynem v Evropě spojuje síť propojovacích potrubí.