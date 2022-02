Černý scénář se naplňuje. Válka, sankce a strach ze stagflace

..upřímně do 13:38 než se článek má otevřít nevím co píše, ale pokud média tvrdí že Bělorusko aktivně pomáhá, dopadnou sankce i na Bělorusko, tzn.kromě jižní cesty tím bude sankcionována část severní cesty, a v případě swiftu dojde k zastavení toku obou médií, protože odběratel nebude moct zaplatit a z toho důvodu nebude možné nic poslat, což odstřihne rusko od tržeb? toto je ten plán?; stagflace se přemílá dost dlouho.. ale růst cen médií vystřelí jako poč.´70tých?? QE raut bylo třeba nějak zabrzdit, to se všeobecně ví, ale skutečně je válka nejlepší řešení??? nebo vhodné zdůvodnění?? nedopadne to tak, že o kolik letos klesnou rozvahy firem, o tolik budou muset růst ty centrální v japusaeur, ale hlavně se to to bude muset stabilizovat nejpozději do 31.12.2022 aby se nenaplnil černý scénář?

