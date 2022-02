Rusko se dopouští zločinu proti míru, odsoudil Zeman útok na Ukrajinu

Rusko se dopouští zločinu proti míru, jeho útok na Ukrajinu je třeba důsledně odsoudit, a to i činy. V televizním projevu to dnes uvedl prezident Miloš Zeman. Podle prezidenta je načase sáhnout k výrazně důraznějším sankcím proti Rusku, než byly plánovány. Týkat by se měly takzvaného SWIFT, tedy platebního styku, uvedl.



Zeman vyjádřil plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. S premiérem Petrem Fialou (ODS) se zúčastní on-line summitu NATO. Občany prezident vyzval ke klidu.



"Jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit. A to nikoli pouze slovy, ale také činy," řekl Zeman k ruské agresi. "Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení státu vstoupila cizí armáda," dodal.



Na dnešní projev ruského prezidenta Vladimira Putina, ve kterém mimo jiné vinu za aktuální situaci přisuzoval západním zemím, odpověděl, že domnělé nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních.



"Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru," řekl Zeman. Přiznal, že se minulý týden mýlil, když pochyboval o ruském útoku na Ukrajinu. Iracionální rozhodnutí vedení Ruska podle něj způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. "Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti takvaného SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku," dodal.



Poznamenal, že šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Občany vyzval ke klidu a vyjádřil plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu.



Zeman se v pátek zúčastní videokonference zemí NATO, pozval na ni i premiéra Petra Fialu (ODS). Domnívá se, že i když se v některých názorech, třeba na rozpočet, liší, v takto vážné situaci je potřeba postupovat naprosto jednotně. "Věřím, že se situace uklidní, nikoli však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit," dodal.