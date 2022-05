Jaroslav Šura: Technologie, pražská burza, riziko stagflace i cenné investiční zkušenosti

Investor, ekonom, podnikatel i šachista Jaroslav Šura je znám především dlouhodobými investicemi do amerických technologických titulů a na domácím trhu zejména do Pilulky jako zástupce nové ekonomiky na pražské burze. Jak se dívá na nyní těžký koktejl pro trhy v podobě utahování měnové politiky Fedu i ČNB, konfliktu na Ukrajině i eskalujícího boje s covidem v Číně? Jak nyní nahlíží na perspektivy technologických akcií, včetně Microsoftu nebo Amazonu, ale i pražských bank, ČEZ a Pilulky? Jakou zkušenost by předal začínajícím investorům? O tom všem jsme si povídali v litoměřické kavárně Káva s párou, tou spojenou s železnicí. Už v dávných dobách se odsud dalo vlakem dojet přímo do Londýna, evropského centra financí a investic. Navíc přes Rotterdam, největší námořní přístav v Evropě a tak bod světového obchodu. Výběr myšlenek Jaroslava Šury jste mohli slyšet už 5. května na online konferenci Patrie „Hrozba jménem stagflace: Investování v extrémní době“ (její záznam můžete získat proklikem banneru níže nebo ZDE). Nyní, věříme že do víkendové relaxace, pohody a dostatku času, Vám na Patria.cz nabízíme delší zajímavé povídání s Jaroslavem Šurou.





Stagflace, tedy kombinace vysoké inflace a hospodářského poklesu, byla ústředním tématem online investiční konference Patrie a je tím, co v posledních týdnech a již měsících nejsilněji rezonuje napříč trhy. Tématem stagflace také vstupujeme do rozhovoru s Jaroslavem Šurou.

„V případě, že by ekonomika rostla a růst inflace by byl enormní, tak tam je celkem jasné, co má ČNB udělat. Může zvyšovat úrokové sazby, může zvyšovat povinné rezervy u komerčních bank, může stahovat peníze z oběhu… Ale to vše při velkém ekonomickém růstu. A ten my tady nemáme a mít nejspíš nebudeme,“ otevírá téma stagflace Jaroslav Šura. Ve svém podnikání vnímá jako zásadní nabídkové šoky a opakovaně upozorňuje na už covidem a nyní posíleno válečnými událostmi mimořádně rozvrtané a nefukční dodavatelské řetězce. Ze stagflace se stává reálná hrozba, dopadající na akciové trhy. „Bohužel se tady sešlo hned několik negativních faktorů, což je ruská agrese, v Číně zase bobtnající covid a utahující Fed. A to je koktejl, který může být pro trhy opravdu nepříjemný,“ upozorňuje investor s tím, že vyhlídky nejsou růžové. Přesto doufá v určité oživení na akciových trzích do konce letošního roku.

Jaroslav Šura je znám především svými investicemi do velkých technologických jmen. „Mně se z těch techů suverénně nejvíc líbí , protože má ten business nejstabilnější, výsledky nejstabilnější, rostou nádherně tržby, zisk,“ říká krom jiného v rozhovoru a dodává, že je to pro něj je to „špičková firma, kterou by měl mít každý investor v portfoliu.“ označuje za podstatně volatilnější titul, u kterého se "vyplatí zaspekulovat si na výsledky". Jak to udělal sám? Také se dozvíte v rozhovoru. považuje Jaroslav Šura za kapitolu samu pro sebe, trvale podpořenou silnými kupci. Přesto zrovna nyní bude spíše vyčkávat. „Jejich výsledky byly tak skvělé, že bych se bál, že je nezopakují. Když bych si kupoval , tak až po těch dalších výsledcích,“ podotýká Šura.





Velký podíl portfolia Jaroslava Šury tvoří domácí akcie Pilulky, které v poslední době ruku v ruce se světovými techovými akciemi prošly poklesem. Důsledkem změn na trzích, jako je ruská invaze na Ukrajinu či rozšíření covid-19 v Číně, je podle Jaroslava Šury klesající apetit investorů vůči riziku, na což jako první reagovaly malé americké technologie. „A Pilulka je jediná z nové ekonomiky… a musela zkorigovat za svých výšin také. A je to zcela v pořádku,“ pokračuje s tím, že současnou cenu vnímá jako zcela opodstatněnou. Jak vidí on jako jeden ze silných investorů Pilulky její další vývoj? I na to odpovídá v rozhovoru, dokonce s vyslovením pásma, kde očekává cenu akcií Pilulky v nadcházejících měsících.





Pokud by si měl Jaroslav Šura vybrat na českém trhu nyní nějakou akcii, vybral by si na současných cenách . Banky obchodované na pražské burze vidí sice atraktivní, ale vnímá tržní riziko a případný přenos další poklesů z amerického trhu. „Pokud budou dále klesat americké tituly, tak stoprocentně dojde i na ty české,“ obává se investor s tím, že by o vstupu do pozice uvažoval při nižších valuacích.





Jaký typ investora je Jaroslav Šura? „Když koupím něco, co se mi opravdu líbí, tak to mám několik let a nemám s tím problém.“ Rád ale využívá také vln na cenách akcií. „Nejraději nakupuju, když tam vidím ten pokles.“ Ve svém portfoliu zcela minimálně drží hotovost. „U mě je cash sprosté slovo. Pokud máte v portfoliu 10 procent hotovosti, tak na těch 10 procentech nejenže nic nevyděláváte, ale naopak proděláváte,“ říká investor. Místo toho kupuje defenzivní dividendové tituly jako doplněk k růstové části portfolia, anebo pokud má velmi negativní náhled na trhy, tak sází na pokles akcií.





Jaroslav Šura je také podnikatel a mimo jiné je spoluvlastník výrobce diářů a kalendářů Helma 365, která je v tomto segmentu největší na trhu, a Stil, která se zaměřuje na školní potřeby, dárkové zboží či školní program. Jako hrozbu pro (nejen své) podnikání vnímá právě riziko stagflace a zejména problémy v dodavatelských řetězcích. I když je zdražení materiálů pro výrobu enormní a dosahuje několika desítek procent, tak přesto vstupy zkrátka nejsou. Podobně napjatý je vývoj v mezinárodní přepravě.