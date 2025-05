Nový papež, obchodní dohody a úleva pro emisní normy. Evropské futures jsou v zeleném

dostala nové doporučení a cílovou cenu. Vývoz z Číny vzrostl v dubnu vzrostl. Europoslanci schválili změny emisních norem CO2 pro nové automobily, což automobilkám poskytne více času na splnění cílů. Spojené státy a Británie oznámily obchodní dohodu. Donald Trump vyzval k 30dennímu příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a pohrozil dalšími sankcemi. Kardinál Robert Francis Prevost byl zvolen papežem a zvolil si jméno Lev XIV. Starosta Londýna Sadiq Khan bude zkoumat výstavbu v zeleném pásu města. A Spojené království uvalí sankce na až 100 ropných tankerů, které pomáhají Rusku s přepravou ropy.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a Euro Stoxx 50 +0,4 %.



AlphaValue/Baader navýšil doporučení na na „Add“ a zvýšil cílovou cenu na 78 EUR z pův. doporučení „Reduce“ a cílovky 64 EUR.



Vývoz z Číny vzrostl v dubnu ve srovnání se stejným měsícem loni o 8,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad. Tempo růstu bylo mnohem vyšší, než čekali ekonomové, vývoz do Spojených států se ale propadl o více než 20 procent. K růstu přispěla poptávka po materiálech od zahraničních výrobců. Dovoz se v dubnu snížil o 0,2 procenta.



Europoslanci včera schválili změny emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a dodávky, které automobilkám poskytnou více času na splnění emisních cílů. Nově by automobilky měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Výrobci automobilů se tak podle Evropské komise vyhnou placení pokut za nesplnění emisních cílů už letos.



Spojené státy a Británie včera oznámily dosažení obchodní dohody. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dohoda mimo jiné více otevře britský trh zemědělským produktům z USA. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že dohoda podpoří vzájemný obchod i tvorbu pracovních míst v obou zemích.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že uzavření obchodních dohod s Jižní Koreou a Japonskem by mohlo trvat podstatně déle než uzavření dohody s Británií. Trumpova administrativa zvažuje dramatické snížení cel při víkendových jednání s Čínou s cílem deeskalace napětí, uvedli obeznámení lidé.



Donald Trump vyzval k 30dennímu příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, které by umožnilo mírové rozhovory, a pohrozil dalšími sankcemi, pokud bude příměří porušeno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že s Trumpem měl „dobrý, velmi vřelý a konstruktivní“ telefonický rozhovor.



Kardinál Robert Francis Prevost byl zvolen římskokatolickým papežem. Stal se tak prvním papežem z USA a možným mostem mezi umírněnou a tvrdou stranou církve. Prevost (69) si pro svůj pontifikát zvolil jméno Lev XIV. Na sociální síti X napsal pod svým občanským jménem Robert Prevost několik nesouhlasných příspěvků o politice republikánských lídrů. Za to si vysloužil kritiku od Trumpových nejzarytějších konzervativních stoupenců, včetně krajně pravicové aktivistky Laury Loomerové.



Starosta Londýna Sadiq Khan bude „aktivně zkoumat“ výstavbu v zeleném pásu města, což signalizuje největší posun v bytové politice od 60. let 20. století.



Spojené království uvalí sankce až na 100 ropných tankerů, které podle něj patří do stínového pluku plavidel pomáhajících Rusku s přepravou ropy. Tím by počet lodí, které země označila, narostl až o 75 %.