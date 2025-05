Soudní pře kolem jaderného tendru: Nabídka KHNP je ve všech parametrech výhodnější, ať EDF zveřejní svou

Energetická společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), kterou společně vlastní a český stát, vyzvala francouzskou firmu EDF ke zveřejnění její nabídky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že vybraná nabídka korejské KHNP byla ve všech ohledech lepší. Česká společnost to uvedla v dnešním prohlášení. Vyjádření EDF ČTK shání.



Krajský soud v Brně bude dnes rozhodovat o tom, zda vydá předběžné opatření v souvislosti s žalobou francouzské energetické společnosti EDF. Firma žalobu podala v pátek, napadá jí rozhodnutí ÚOHS, podle něhož byl jaderný tendr na dostavbu Dukovan v pořádku.



"Trváme na tom, že nabídka KHNP je pro Českou republiku ve všech parametrech výhodnější, než nabídka předložená EDF. Aby o tom nebylo možné pochybovat, vyzýváme EDF, aby svou nabídku neprodleně zveřejnila," uvedla EDU II v dnešním stanovisku.



Reagovala tím na žalobu francouzské firmy k soudu. Podle firmy EDU II, která má celý jaderný tendr na starosti, postup v soutěži dvakrát jako korektní potvrdil i ÚOHS. "Bohužel, i tak jsme nyní nuceni strpět kroky neúspěšného uchazeče, který nedokázal zvítězit kvalitou své nabídky a snaží se proto celý tendr zablokovat soudní cestou," uvedla česká společnost.



Společnost EDU II, v níž stát nově drží 80procentní podíl a zbylých 20 procent má , zároveň uvedla, že v případě, že se definitivně prokáže, že žaloba EDF byla bezdůvodná, je případné škody po francouzské firmě vymáhat.



"V dalších krocích budeme samozřejmě respektovat platná rozhodnutí soudu. Pokud se definitivně prokáže, že žaloba je nedůvodná, v což pevně věříme, jsme následně připraveni důsledně vymáhat škodu, a tak chránit hodnotu pro naše akcionáře v čele s Českou republikou tak, aby nebyla žádnými šikanózními žalobami bezdůvodně snižována," dodala společnost.



EDF se vymezila proti průběhu tendru na Dukovany už loni ve svých námitkách k antimonopolnímu úřadu. Podle ní korejská firma porušila nařízení o zahraničních subvencích. Napadla také postup zadavatele, který podle ní nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele. ÚOHS námitky zamítl, předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad EDF.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.



Ve středu se společnost EDU II chystá podepsat s KHNP finální smlouvu na stavbu bloků v Dukovanech. Termín podpisu se z původně plánovaného konce března zpozdil kvůli rozhodování ÚOHS a také kvůli jednáním o podílu českých firem na projektu.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Financování stavby bude zajištěno státní půjčkou firmě EDU II. Podnik bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.