Záznam webináře k IPO Bezvavlasy: Jedinečnost do portfolia, ze které „padá hodně žvýkaček“

Již na více než 200 tisíc kusů akcií z celkem nabízených 300 tisíc podali investoři objednávky během prvního týdne a tím poloviny úpisu akcií Bezvavlasy na trh START pražské burzy. Odhalila to kniha objednávek, která byla veřejnosti zpřístupněna ve čtvrtek 25. srpna, krátce před konání webináře k IPO Bezvavlasy v Patrii. Spoluzakladatel společnosti František Novotný i poradce při transakci František Bostl dosavadní zájem investorů vítají a věří k plný úpis či spíše přeúpis emise. Spolu se seniorním makléřem Patrie Janem Cepákem odpovídali na místy na tělo mířící dotazy potenciálních investorů. A o to šlo. Cílem Patrie je poskytnout maximum informací z první ruky pro rozhodování o případné investici a i proto nyní na Patria.cz nabízíme plný záznam webináře, výběr komentářů, které v něm zazněly, minutovník pro snadnou cestu k tomu, co právě vás případně zajímá, i postup, jak případně získat akcie Bezvavlasy přes obchodníka s cennými papíry Patria Finance.

„30 procent je nabízeno na burze, 5 procent si rozdali leading investoři, což je známý akcionář Pilulky Jaroslav Šura, naše fondy ve Starteepo a CEO Jan Muchka, což je běžná praxe v zahraničí a my se ji snažíme v Čechách profilovat,“ představuje skladbu transakce poradce při IPO František Bostl.

Veřejná nabídka až 30 % akcií probíhá od 18. srpna 10:00 do 1. září 2022 do 12:00 formou úpisu na trhu START pražské burzy. Nabízeno je až 300 tisíc kusů akcií v cenovém rozmezí 490 až 630 korun za akcii při kroku kotace 10 Kč a lotu 40 kusů. Minimální investice tak bude mezi 19.600 až 25.200 korunami dle finální úspěšnosti a konečné ceny úpisu. V případě úspěchu se „papír“ pod ISINem CZ0009011920 a tickerem BEZVA.PR začne na trhu START obchodovat ve středu 7. září 2022.

V neveřejné části nabídky až 5 % akcií firmy na ceně 490 Kč/akcie kupuje celkem 33 tisíc kusů akcií investor a burzián Jaroslav Šura. „Firma Bezvavlasy mě zaujala hned z několika důvodů. Robustní růst tržeb, vysoká ziskovost, slušné marže. Ohledně poměrových ukazatelů se může zdát, že se jedná o hodnotovou firmu, přestože je jednoznačně růstová. Výhodou je atraktivní valuace. Rychle rostoucí sektor e-commerce je pro mě lákavý a Bezvavlasy budou spolu s Pilulkou ozdobou mého portfolia,“ komentuje svoji účast v IPO investor Jaroslav Šura. 16 tisíc kusů akcií koupí fond STARTEEPO Invest, za kterým stojí poradce při transakci František Bostl. Jeden tisíc kusů akcií pak koupí Jaromír Muchka. Ten působí zhruba rok v roli CEO společnosti, do které vstoupil právě za účelem její další expanze a rozvoje online kanálů a komunikace.

Bezvavlasy jsou druhým největším online prodejcem vlasové kosmetiky v Česku. Firma se specializuje především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale i retailovou klientelu.

Hlavním cílem úpisu akcií a získání peněz od investorů je podpořit budoucí expanzi firmy vstupem na burzu a získat tak vyšší pozornost veřejnosti v Česku a vyšší důvěryhodnost v zahraničí. Zároveň bude část výnosů z prodeje akcií ve výši 25,1 milionu korun poskytnuta zpět do firmy formou vypořádání závazků akcionářů.

Firma je od svého vzniku v roce 2009 stabilně zisková, orientovaná na plnou finanční nezávislost, klade důraz na automatizaci a rychle roste. Za posledních 5 ukončených let (2017-2021) její tržby vyrostly o 200 procent na 450 milionů korun při EBITDA 41 milionů a čistém zisku 32,5 milionů korun.

„Firma je historicky každým rokem v zisku, co si nevydělá, to nemá a je to důvodem, proč v ní není žádný dluh. Není to projekt, který někdo posype penězi s cílem udělat show na 10 trzích. Je to poctivá práce od nuly, z jednoho milionu na dnes půl miliardy. Nedává smysl lít do firmy peníze, naopak i při růstovém plánu s ohledem na generované množství hotovosti ve firmě je možné se bavit postupně o například zpětném odkupu akcií za jednotky milionu korun, tím i podpoře likvidity, nebo to může být čiště výplata dividend,“ uvedl krom jiného v průběhu webináře František Bostl.

Z dalších vyjádření vyplynulo, že transakce zrála dva roky a nyní přichází i jako zajímavá a vůči cyklu a nynějším otřesům na trzích hospodařením a odbytem odolná alternativa. „Já si myslím, že těch 490 korun je hodně atraktivních. Nelavíroval bych, zda se emise upíše či ne, otázkou je, jako jako moc atraktivní emisi investoři vyhodnotí,“ je přesvědčen Bostl. „Za mě skvělá portfoliová věc k dnes všem vyklesaným bankám, k ČEZu. … Postupně si portfolio diverzikovat směrem k likvidnějším titulům na trh START, což tato emise bude, mi dává smysl. Z pohledu forecastu na příští rok si mohu koupit e-commerce neboli distributora, který už dnes stabilně vydělává a za zisk příštího roku 11krát, což mi přijde velice atraktivní. … Je třeba se dívat na tu poslední žvýkačku, který vypadne z automatu, když tam hodíte pětikorunu. Někde budete čekat, než něco vypadne, u některých padá hodně. Tady si myslím, že těch žvýkaček je za těch 490 korun poměrně dost,“ uzavírá příměrem Bostl.

Jak akcie Bezvavlasy získat u Patria Finance

U Patrie lze zadávat nákupní pokyny akcií Bezvavlasy snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader. V menu lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO), skrze "N" u titulu Bezvavlasy lze podat nákupní pokyn.





Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpisy akcií (IPO) k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

Klíčové dokumenty

Bezvavlasy - sekce pro investory

Informační leták

Analytická zpráva

Investiční memorandum

Časová osa webináře: Najděte si, co zajímá právě vás

13:15 Úvod webináře

Prezentace makléře Patria Finance Jana Cepáka

13:30 Základní informace o emisi a úpisu

14:15 Komentář ke knize objednávek v danou chvíli

14:40 Jak zadat pokyn k úpisu akcií Bezvavlasy přes Patria Finance

Prezentace poradce při transakci Františka Bostla

16:15 Úvod prezentace společnosti Bezvavlasy, představení společnosti

17:58 Prognóza tržeb a komentáře

22:30 Zákazník

25:00 Produktoví partneři

26:45 Hlavní trhy a konkurence

30:00 Vedení společnosti

33:07 Finanční plán

35:40 Plán expanze

43:40 Představení IPO transakce

48:30 Ocenění - poměrové ukazatele při ceně 490 Kč

Q&A - odpovídají František Novotný, František Bostl, Jan Cepák

52:30 Proč do Bezvavlasy investovat? Vaše hlavní argumenty?

58:25 Hlavní drivery tržeb ve výhledu do roku 2026? Na čem je očekávaný růst stavěn?

1:00:50 Dokdy bude možné upisovat akcie u Patria Finance?

1:01:05 Konkurenční výhody? Budoucí práce s kapitálovými výnosy?

1:04:45 Co budoucí výplata dividendy?

1:05:00 Dotaz na dodržení plánů ve výhledu

1:12:00 Nový eshop, změna chování zákazníků, průpis do provozních čísel

1:12:50 Poměr e-commerce, B2B vs. B2C nyní a do budoucna

1:14:18 Zahraniční expanze

1:17:55 Motivace a strategie fondů Starteepo při investici do Bezvavlasy

1:16:45 Jaká bude reakce na přeúpis a priorita objem vs. cena

1:20:50 Velikost trhu pro Bezvavlasy v ČR a tržní podíl

Foto: Momentka ze zákulisí vysílání webináře k IPO Bezvavlasy