Webinář už dnes ve 14:00: Bezvavlasy vstupují na burzu – zeptejte se na vše, co vás zajímá!

Přemýšlíte o investici do akcií Bezvavlasy? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hosty budou a na vaše dotazy odpoví člen představenstva František Novotný a poradce při transakci František Bostl společně s makléřem Patria Finance Janem Cepákem. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout - přihlaste se zde!

Společnost Bezvavlasy a.s. ve čtvrtek 18. srpna v 10:00 zahájila úpis svých akcií na trhu START pražské burzy. Hlavním cílem je podpořit budoucí expanzi a vstupem na burzu získat vyšší pozornost veřejnosti v Česku a vyšší důvěryhodnost v zahraničí.

Bezvavlasy jsou druhým největším online prodejcem vlasové kosmetiky v Česku. Firma se specializuje především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale i retailovou klientelu.

Hlavním cílem úpisu akcií a získání peněz od investorů je podpořit budoucí expanzi firmy vstupem na burzu a získat tak vyšší pozornost veřejnosti v Česku a vyšší důvěryhodnost v zahraničí. Zároveň bude část výnosů z prodeje akcií ve výši 25,1 milionu korun poskytnuta zpět do firmy formou vypořádání závazků akcionářů.

Firma je od svého vzniku v roce 2009 stabilně zisková, orientovaná na plnou finanční nezávislost, klade důraz na automatizaci a rychle roste. Za posledních 5 ukončených let (2017-2021) její tržby vyrostly o 200 procent na 450 milionů korun při EBITDA 41 milionů a čistém zisku 32,5 milionů korun.

Veřejná nabídka až 30 % akcií probíhá od 18. srpna 10:00 do 1. září 2022 do 12:00 formou úpisu na trhu START pražské burzy. Nabízeno je až 300 tisíc kusů akcií v cenovém rozmezí 490 až 630 korun za akcii při kroku kotace 10 Kč a lotu 40 kusů. Minimální investice tak bude mezi 19.600 až 25.200 korunami dle finální úspěšnosti a konečné ceny úpisu. V případě úspěchu se „papír“ pod ISINem CZ0009011920 a tickerem BEZVA.PR začne na trhu START obchodovat ve středu 7. září 2022.

V neveřejné části nabídky až 5 % akcií firmy na ceně 490 Kč/akcie kupuje celkem 33 tisíc kusů akcií investor a burzián Jaroslav Šura. „Firma Bezvavlasy mě zaujala hned z několika důvodů. Robustní růst tržeb, vysoká ziskovost, slušné marže. Ohledně poměrových ukazatelů se může zdát, že se jedná o hodnotovou firmu, přestože je jednoznačně růstová. Výhodou je atraktivní valuace. Rychle rostoucí sektor e-commerce je pro mě lákavý a Bezvavlasy budou spolu s Pilulkou ozdobou mého portfolia,“ komentuje svoji účast v IPO investor Jaroslav Šura. 16 tisíc kusů akcií koupí fond STARTEEPO Invest, za kterým stojí poradce při transakci František Bostl. Jeden tisíc kusů akcií pak koupí Jaromír Muchka. Ten působí zhruba rok v roli CEO společnosti, do které vstoupil právě za účelem její další expanze a rozvoje online kanálů a komunikace.

Celkové výnosy z prodeje akcií by tak pro firmu měly dosáhnout 171,5 až 213,5 milionu korun. Stávající akcionáři a zakladatelé firmy Aleš Hudeček a František Novotný budou po transakci ve firmě ovládat nejméně 65 % rovným poměrem sil (tedy po 32,5 %), noví akcionáři nejvíce 35 % akcií.