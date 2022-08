Jsou pevně ziskoví a rostou krize nekrize. Teď Bezvavlasy vstupují na pražskou burzu. Chtějí na další trhy a obratem nad miliardu

Má vůbec smysl aby malý eshop šel na burzu? Jaká bude likvidita s free floatem 300 tis ks? Vidíme to na Gevorkyanu, který měl být největší a samá nej a obchoduje se denně v řádu několika málo set kusů, nebo některý den i vůbec. Druhá stránka věci jsou čísla. Při ceně akcie 490,- Kč, vychází P/E dle zisku na 15. (Za rok 2022 bude nižší, cca 18, z důvodů nákladů na IPO) Při ceně akcie 630 Kč, už je P/E 2021 = 20 a P/E 2022 = 24. Má smysl si kupovat takovou akcii, když dnes běžně koupíta na burze akcii s historií při kurzu, který odpovídá P/E = 5? No mě to moc smysl nedává. Plány do budoucna, na rok 2026 mluví o čistém zisku 100 mil Kč. Při P/E = 5 vychází kurz na 500 Kč, při P/E = 10 vychází kurz na 1000 Kč a při P/E = 15 vychází kurz na 1500 Kč. Ale budou plány dodrženy? Myslím, že plány jsou hodně smělé a papír unese všechno. Taky se trochu divím, že při relativně nízkém zadlužení v první řadě nerozšiřují byznys za pomoci úvěrů a na burzu nejdou později. Asi v tom bude hrát roli, že současný majitel potřebuje rychle volné finanční zdroje na nějaký další byznys. Na tom ale není nic špatného. Každopádně to podle mě žádný investorský trhák nebude a není to ani investice pro větší investory z důvodu likvidity, která asi bude hodně mizerná. Pro menší investory by to mohlo být zajímavé jako diverzifikace portfolia. Nikde jsem zatím nenašel zmínku o případných dividendách, ale můžeme to brát jako růstový titul. Pro určitý růst při dodržení plánů tady prostor je. Já do IPO určitě nepůjdu, ale možná až se začne obchodovat, a kurz případně spadne i pod IPO cenu, nějaký menší nákup bych mohl zvážit....

