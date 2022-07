Na trh START míří druhý e-shop. Bezvavlasy plánuje nové logistické centrum a expanzi nejen do zahraničí

Specializovaný distributor profesionální vlasové kosmetiky Bezvavlasy a.s. oznamuje záměr vstoupit na trh START pražské burzy. Provozovatel stejnojmenného e-shopu plánuje realizovat své IPO v průběhu letošního léta. V případě úspěšného prodeje akcií by se jednalo po online lékárně Pilulka.cz o již druhou veřejně obchodovanou e-commerce společnost na pražském parketu.



S prodejem vlasové kosmetiky začal současný poloviční akcionář a předseda představenstva Aleš Hudeček již v roce 2009. Začátkem pro samotnou firmu byl však až rok 2011, kdy Hudeček založil společně s druhým akcionářem Františkem Novotným tehdy ještě malé „sročko“ Bezva firma s.r.o., a to s vkladem 200 tisíc korun. O rok později spolu dosáhli na tržby 4,5 milionu korun. „Začínali jsme skutečně ve skromných podmínkách. Zpětně bych se nebál označit nás za poctivou garážovku,“ s nadsázkou vzpomíná na podnikatelské začátky spolumajitel firmy Aleš Hudeček. „První zásilky jsem tehdy balil já sám a odesílal přes Českou poštu.“



O 10 let později v roce 2021 dosáhly tržby již 450 milionů korun, provozní zisk EBITDA 41,3 milionu korun (při EBITDA margin 9,2 %) a čistý zisk po zdanění 32,6 milionu korun (při Net margin 7,2 %). Hned po e-shopu Notino jsou tak Bezvavlasy dvojkou na českém trhu. Firma nyní zaměstnává 40 lidí a působí na 3 trzích. V Česku generuje 69 % tržeb. Zbytek připadá na Slovensko a Maďarsko. Společnost se pravidelně řadí mezi finalisty ceny Kvality Heureka soutěže v kategorii E-shop s kosmetikou, a dokonce 2x tuto cenu vyhrála. Růst z nuly na půl miliardy stál i na super kvalitní službě a rychlém dodání zboží zákazníkovi. Hodnocení e-shopu na Heureka se dlouhodobě pohybuje nad 97 %.



Mezi zákazníky se řadí profesionální kosmetické salony i běžní spotřebitelé. Samotný prodej přes e-shop tvoří 68 % obratu a wholesale zbylých 32 %. Mezi nejprodávanější profesionální kosmetiku patří značky světových jmen jako Wella Professionals, L'Oréal Professionnel, Schwarzkopf Professional, Kérastase, Matrix, Londa Professional, Goldwell, Olaplex a další.



Impozantní je i způsob, jakým firma tržby realizuje. Vše probíhá online, a to na původním e-shopu z roku 2011. Přestože společnost průběžně investovala do jednotlivých webových utilit a web zdokonalovala, což přineslo vyšší obraty i ziskovost, většina upgradů není pouhým okem vidět a vizuální stránka webu tak zůstala původní. Včetně toho, že web dnes není ani responsivní pro mobilní zařízení. To se však v letošním roce změní.





Společnost spustí během letošního léta nový e-shop, po 2 letech investic a vývoje. Omlazením si projde i samotný brand a výrazně byl posílen i marketingový tým. Letos v červnu byla dokončena transformace na Bezvavlasy a.s. a základní kapitál vzrostl z 200 tisíc na 80 milionů korun. Posíleno bylo finanční oddělení i nejvyšší management.



Firmu brzy čekají i nemalé investice do automatizovaného logistického centra v řádech desítek milionů korun. Hledají se i cesty k vlastním produktům. Proběhne rozšíření nabízeného sortimentu o nové značky vlasové kosmetiky, ale například i o zdravou výživu a doplňky stravy. Bezvavlasy se tak připravují na významnou expanzi nejen v zahraničí, kde vyhlíží v první fázi vstup do několika nových regionů směrem na východ. Posílit chtějí zejména v Česku. Nejzásadnější krok tak teprve přijde. Vstup na pražskou burzu.



Bezvavlasy si s myšlenkou IPO pohrávaly již od roku 2020, kdy na trh vstupovala online lékárna Pilulka.cz. Výhody i nevýhody tohoto kroku pak přesně zapadaly do plánů na expanzi. Nyní tak již jako akciová společnost Bezvavlasy připravují prospekt veřejné nabídky u České národní banky.



„Vstup na pražskou burzu je pro nás strategický krok. Umístit zde hodláme minoritní akciový podíl,“ uvádí ke vstupu na burzu František Novotný, druhý z majitelů. „Ten největší růst máme teprve před sebou. Burza je pro nás platforma, kde se hodláme zviditelnit a posílit svoji značku. Není to o jen o financích. Jako burzovně obchodovaná společnost můžeme například více oslovit i muže, což je pro nás nejrychleji rostoucí skupina zákazníků, která nás ale stále ještě tolik nezná,“ doplnil.



„Původně jsme plánovali IPO záměr oznamovat až po spuštění nového webu, ale říkali jsme si, že budoucí akcionáři ocení, když v přímém přenosu uvidí, z čeho a kam se Bezvavlasy posouvají,“ komentuje Aleš Hudeček své rozhodnutí oznámit IPO ještě jako „old schoolový“ e-shop. „Růst z nuly na půl miliardy stál na kvalitních produktech, službě zákazníkovi a atraktivních cenách. Burza, omlazený brand a nová marketingová strategie k tomu nás brzy vyšlou do extraligy miliardových obratů,“ věří Hudeček, který neskrývá své ambice.



„Bezvavlasy nás kontaktovaly již 2 roky nazpět a od té doby jim radíme snad se vším, co s burzou může jen trochu souviset. Nic se neuspěchalo. Firma je tak skvěle a pečlivě připravena brzy oživit pražský kurzovní lístek,“ dodává František Bostl ze STARTEEPO, který na trh START přivedl již 5 firem.