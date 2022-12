Záznam online konference BIG TECH A TI DRUZÍ: Dlouhodobé trendy v oblasti technologií pohledem Michala Pěchoučka

Letošek přinesl dlouho nevídaný zlom na finančních trzích, ztělesněný krom jiného nejvýraznějšími turbulencemi technologických titulů od prasknutí dotcom bubliny na přelomu tisíciletí, včetně dosud neotřesitelného Big Techu. Řada investorů vyhledává nyní levnější akcie k nákupu, jiní se rovnou dívají dále do budoucnosti a hledají zřetelnější a pevnější dlouhodobé trendy. Obě tyto úvahy se mohou střetnout v technologickém sektoru. Zhlédněte záznam konference BIG TECH A TI DRUZÍ: TRENDY PRO PŘÍŠTÍ DEKÁDU a načerpejte inspiraci od zkušených odborníků a analytiků.



Kde se ale setkají? Byl letošní prudký propad na trzích předzvěstí konce jedné velké éry, koncem Big Techu, jak jej známe dnes, koncem bezmezné oblíbenosti dravých inovativních firem růstového a startupového charakteru? Konec konců, kde jinde by se měla objevit další "velká věc" v technologickém pokroku? Ale: Najde dnešní Big Tech druhý dech? Otevřou se nové příležitosti v oblasti umělé inteligence, polovodičů, cloudu nebo robotiky? Na která konkrétní jména vsadit?



V záznamu konference BIG TECH A TI DRUZÍ: TRENDY PRO PŘÍŠTÍ DEKÁDU se mimo jiné dozvíte, které směry v oblasti technologií vnímá jako dlouhodobě perspektivní exkluzívní host Michal Pěchouček, člen vedení GEN Digital (Avast) pro technologie, inovace a výzkum a respektovaný expert nejen na oblast umělé inteligence, strojového učení či kybernetické bezpečnosti.

Michal Pěchouček vede hlavní technologické, inovační a výzkumné týmy, které řídí bezpečnostní systémy v GEN Digital (dříve Avast) a rovněž určuje technologickou vizi společnosti, kterou je digitální bezpečnost se zaměřením na člověka a další oblasti. Je zodpovědný za vědecký výzkum společnosti v oblasti umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Dříve působil jako technický ředitel společnosti . Před nástupem do Avastu působil více než dvacet let jako profesor na ČVUT v Praze, kde v roce 2001 založil Centrum umělé inteligence. Je autorem více než 400 publikací s vysokým dopadem a přispěl mnoha inovativními aplikacemi umělé inteligence do výzkumu v oblasti informatiky. Během své akademické kariéry spoluzaložil několik technologických startupů.



