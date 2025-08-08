Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů

Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů

08.08.2025 16:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Na začátku března se vesmírné společnosti Firefly Aerospace podařilo přistát se svým prvním modulem Blue Ghost na povrchu měsíce. Další úspěšný debut čekal firmu tento čtvrtek, kdy se její akcie začaly poprvé obchodovat na burze Nasdaq . Firefly Aerospace, za kterou stojí zbrojařská firma Northrop Grumman, se tak přidala ke skupině vesmírných startupů, které se letos rozhodly vstoupit na burzu.

V únoru dosáhla obraná a vesmírná společnost Karman Holdings první den na burze valuace ve výši čtyř miliard dolarů. Na hodnotu 3,8 miliardy dolarů pak vyrostla ihned po IPO kapitalizace firmy Voyager Technologies, jejíž akcie při debutu na burze otevřely na 69,75 dolarech, což bylo o 125 procent výše než upisovací cena 31 dolarů za kus.

kar

V porovnání s ostatními sektory nevyvolá počet IPO ve vesmírném sektoru silnou reakci, ale pro samotné odvětví je to velký krok vpřed. V minulosti se totiž firmy zabývající vesmírnými technologiemi dostávaly na burzu zejména pomocí SPAC subjetků.

SPAC je účelově založená prázdná firma, která prostřednictvím IPO vybere od investorů a sponzorů prostředky. Získané finance následně využije na nákup určité společnosti. Po úspěšné akvizici se nově vzniklá společnost začne chovat jako tradiční veřejně obchodovatelná firma.

Výhodou uvedením na burzu pomocí SPAC jsou oproti klasickému IPO nižší náklady, menší dohled regulatorních orgánů a rychlost. Nevýhodou je povinnost dokončit akvizici vybrané společnost během pevně daného období, nižší návratnost pro investory a častá asociace SPAC firem s podvodným jednáním.

Obecně ale globální trh akciových emisí prokázal během letošního roku odolnost. Z dat společnosti EY vyplývá, že Spojené státy udržely pozici světové jedničky se 109 emisemi, což je nejvíce od prvního pololetí roku 2021. Třetina z celkového počtu získaných peněz se pak vybrala v Číně.

Podle Lukase Muehlbauera z analytické společnosti IPOX zažívají vesmírná IPO skvělé období. „Toto je rozchodně vhodná doba pro emise v oblasti vesmírného průmyslu,“ uvedl analytik s tím, že americké vesmírné společnosti jsou často dobře chráněny před vlivem cel.

„Na straně tržeb by jim pak mohly pomoci kontrakty americké vlády,“ řekl pro CNBC Muehlbauer. Vysoké valuace jsou podle něj způsobené mimo jiné i tlakem Donalda Trumpa na vývoj obraného raketového systému Golden Dome.

Analytik nicméně upozornil, že vyšší konkurence ve vesmírném průmyslu bude mít za následek snahu firem minimalizovat náklady a urychlení vývoje „recyklovatelných“ technologií a komponent. „Bude to klíčovým faktorem, který sníží kapitálovou náročnost na vstup do odvětví a umožní vznik ekonomicky udržitelných obchodních modelů,“ uvedl Muehlbauer.

V posledních měsících se zájem investorů o vesmírné firmy výrazně zvýšil, což potvrzují také data firmy Seraphim Space. Investice do vesmírných startupů dosáhly ve druhém čtvrtletí 3,1 miliardy dolarů, což je meziročně o miliardu více.

Podle Cristiana Dalla Bony si musí investoři kromě rizik uvědomit také potenciální rozsah projektů daných firem. „Jejich hodnota není založena na krátkodobém cash flow, nýbrž na schopnosti dodávat infrastrukturu s dlouhodobým dopadem,“ říká Della Bona a dodává, že s větším počtem firem na trhu se bude více dbát na jejich důvěryhodnost a reálný růstový potenciál.

 

Čtěte více:

Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace
08.08.2025 11:08
Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace
Barry Eichengreen a jeho kolegové na stránkách VoxEU uvádějí, že nezáv...
Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
08.08.2025 12:47
Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
Tom Lee hovoří o velké srpnové rally, Jeffrey Gundlach z DoubleLine Ca...
Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
08.08.2025 10:43
Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
Nezaměstnanost v Česku v červenci vzrostla na 4,4 %, což je nejvyšší č...
Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent
08.08.2025 11:23
Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent
Ačkoliv známý výrobce plastové obuvi Crocs naplnil svými výsledky za l...
Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou
08.08.2025 11:41
Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou
Cena zlata prudce roste v reakci na nově zavedená americká cla na švý...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.08.2025
17:33Zánik hodnotových akcií
16:21Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
14:29Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům  
13:56Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek
12:47Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
11:42Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:41Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou  
11:23Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent
11:08Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace
10:51Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
10:47RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:43Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
10:38ČSÚ potvrdil zpomalení inflace v červenci, potraviny dál zdražují
10:21Letní útlum náborů zvýšil nezaměstnanost za červenec, volná místa dál ubývají
9:05Rozbřesk: Koruna v reakci na ČNB prolomila úroveň 24,50 EUR/CZK
8:48CSG zamíří na burzu, Trump dosadil do Fedu svého ekonomického poradce a Tesla ruší projekt Dojo. Evropské futures jsou v zeleném  
7:40Podporou jsou ceny elektřiny, distribuce i prodej, říká po zlepšení výhledu ČEZ Martin Novák
07.08.2025
22:00Wall Street neudržela úvodní optimizmus  
18:24CSG údajně zvažuje vstup na burzu. Hlavním trhem Amsterdam, duální listing v Praze?  
17:43Lyft zveřejnil rekordní výsledky, nyní expanduje do Evropy  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Plug Power Inc (06/25 Q2)
Skechers USA Inc (06/25 Q2)
Tempus AI Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Trump Media & Technology Group Corp (06/25 Q2)
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět