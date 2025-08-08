Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů

Na začátku března se vesmírné společnosti Firefly Aerospace podařilo přistát se svým prvním modulem Blue Ghost na povrchu měsíce. Další úspěšný debut čekal firmu tento čtvrtek, kdy se její akcie začaly poprvé obchodovat na burze Nasdaq . Firefly Aerospace, za kterou stojí zbrojařská firma , se tak přidala ke skupině vesmírných startupů, které se letos rozhodly vstoupit na burzu.
V únoru dosáhla obraná a vesmírná společnost Karman Holdings první den na burze valuace ve výši čtyř miliard dolarů. Na hodnotu 3,8 miliardy dolarů pak vyrostla ihned po IPO kapitalizace firmy Voyager Technologies, jejíž akcie při debutu na burze otevřely na 69,75 dolarech, což bylo o 125 procent výše než upisovací cena 31 dolarů za kus.
V porovnání s ostatními sektory nevyvolá počet IPO ve vesmírném sektoru silnou reakci, ale pro samotné odvětví je to velký krok vpřed. V minulosti se totiž firmy zabývající vesmírnými technologiemi dostávaly na burzu zejména pomocí SPAC subjetků.
SPAC je účelově založená prázdná firma, která prostřednictvím IPO vybere od investorů a sponzorů prostředky. Získané finance následně využije na nákup určité společnosti. Po úspěšné akvizici se nově vzniklá společnost začne chovat jako tradiční veřejně obchodovatelná firma.
Výhodou uvedením na burzu pomocí SPAC jsou oproti klasickému IPO nižší náklady, menší dohled regulatorních orgánů a rychlost. Nevýhodou je povinnost dokončit akvizici vybrané společnost během pevně daného období, nižší návratnost pro investory a častá asociace SPAC firem s podvodným jednáním.
Obecně ale globální trh akciových emisí prokázal během letošního roku odolnost. Z dat společnosti EY vyplývá, že Spojené státy udržely pozici světové jedničky se 109 emisemi, což je nejvíce od prvního pololetí roku 2021. Třetina z celkového počtu získaných peněz se pak vybrala v Číně.
Podle Lukase Muehlbauera z analytické společnosti IPOX zažívají vesmírná IPO skvělé období. „Toto je rozchodně vhodná doba pro emise v oblasti vesmírného průmyslu,“ uvedl analytik s tím, že americké vesmírné společnosti jsou často dobře chráněny před vlivem cel.
„Na straně tržeb by jim pak mohly pomoci kontrakty americké vlády,“ řekl pro CNBC Muehlbauer. Vysoké valuace jsou podle něj způsobené mimo jiné i tlakem Donalda Trumpa na vývoj obraného raketového systému Golden Dome.
Analytik nicméně upozornil, že vyšší konkurence ve vesmírném průmyslu bude mít za následek snahu firem minimalizovat náklady a urychlení vývoje „recyklovatelných“ technologií a komponent. „Bude to klíčovým faktorem, který sníží kapitálovou náročnost na vstup do odvětví a umožní vznik ekonomicky udržitelných obchodních modelů,“ uvedl Muehlbauer.
V posledních měsících se zájem investorů o vesmírné firmy výrazně zvýšil, což potvrzují také data firmy Seraphim Space. Investice do vesmírných startupů dosáhly ve druhém čtvrtletí 3,1 miliardy dolarů, což je meziročně o miliardu více.
Podle Cristiana Dalla Bony si musí investoři kromě rizik uvědomit také potenciální rozsah projektů daných firem. „Jejich hodnota není založena na krátkodobém cash flow, nýbrž na schopnosti dodávat infrastrukturu s dlouhodobým dopadem,“ říká Della Bona a dodává, že s větším počtem firem na trhu se bude více dbát na jejich důvěryhodnost a reálný růstový potenciál.