Drobní investoři se domnívají, že akcie v roce 2023 dosáhnou dna. Plánují nabrat Big Tech, uvádí průzkum

Drobní investoři se letošního poklesu na akciích nezalekli. Podle nového průzkumu londýnské platformy Finimize plánuje většina těchto investorů i přes krizi životních nákladů příští rok investovat stejnou částku nebo více. Pouze 1 % drobných obchodníků v průzkumu uvedlo, že plánuje své investice uprodat, zatímco 65 % jich bude v investování pokračovat a 29 % jich plánuje svá portfolia navyšovat.



„Tato data jsou důkazem toho, že díky přístupu k informacím a rostoucím zkušenostem s investováním jich většina vnímá volatilitu jednoduše jako součást ekonomického cyklu, a to i v současném tržním prostředí,“ uvedl ve středečním tiskovém prohlášení Max Rofagha, generální ředitel Finimize. Průzkum mezi více než 2 000 retailovými investory v celé Evropě, Asii a USA ukázal, že více než 80 % z nich si myslí, že to nejhorší na akciovém trhu do šesti měsíců skončí. Většina (72 %) obchodníků plánuje v příštím roce podpořit jednotlivé akcie, přičemž 64 % z nich upřednostňuje velká technologická jména jako , , Google a Meta.



Mezitím 38 % retailových investorů plánuje investovat do kryptoměn, a to i přes zhroucení kryptoburzy FTX Sama Bankmana-Frieda. Přibližně 56 % obchodníků věří, že bitcoin poroste, oproti 44 %, kteří si myslí, že se bude obchodovat níže. Většina drobných investorů (58 %) by do kryptoměn investovala více, pokud by byly více regulované.



Největším finančním problémem drobných investorů je bezpochyby krize životních nákladů. Spotřebitelské rozpočty ukusuje vysoká inflace, která je ranou i pro akcie, protože centrální banky zvýšily úrokové sazby, aby prudce rostoucí ceny zkrotily. Více než polovina (55 %) retailových investorů uvedla, že jejich největší finanční starostí jsou nyní rostoucí životní náklady. Těsně za tím byly vyšší úrokové sazby, které jako svůj největší zdroj strachu uvedlo 28 % obchodníků. "Vzhledem k tomu, že je prostředí čím dál nejistější, očekáváme, že drobní investoři budou mít sice nižší objemy obchodů, ale budou i investovat nadále," řekl na CNBC Max Rothery, viceprezident komunity Finimize.

Vliv retailových investorů na trh se v loňském roce dostal do titulků poté, co komunita zapálených nováčků na Redditu a dalších sociálních platformách vynesla akcie amerického herního prodejce GameStop nahoru. Navzdory tomu nejsou takzvané „meme akcie“ podle Finimize středem zájmu většiny retailových investorů, přičemž 84 % z nich do meme akcií nikdy neinvestovalo. "GameStop mánie byla blesková, nedávné pokusy zorganizovat podobný krok měly problém získat podporu," uvedl Rothery.



Podle poradenské společnosti Indefi, která se zabývá strategií správy majetku, má komunita retailových investic do roku 2030 tvořit celosvětově 61 % všech aktiv spravovaných, oproti 52 % v roce 2021.



Zdroj: CNBC