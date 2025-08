Hloupí AI tradeři začali vytvářet kartely. Raději zůstanou kolektivně pozadu, lepší řešení nehledají

Obchodní kartely tvořené AI obchodníky jsou asi největší noční můrou regulátorů. Trojice výzkumníků z americké univerzity Wharton potvrdila, že podobné obavy nejsou daleko od reality.

Studie s názvem AI-Powered Trading, Algorithmic Collusion, and Price Efficiency vychází z přibližně tří let intenzivního výzkumu a popisuje, jak začali AI obchodníci v několika simulovaných trzích spolupracovat, místo toho, aby mezi sebou soutěžili.

K přesnému zjištění, do jaké míry spolu algoritmy spolupracují, vytvořili výzkumníci měřítko zvané „Kapacita koluze“. To na škále od nuly (žádná spolupráce) do jedničky (dokonalý kartel) popisuje souhru algoritmů. Na dané stupnici pak roboti v průběhu výzkumu dosahovaly pravidelně hodnot nad 0,5. A to v případech, kdy byla aktivita na simulovaném trhu nízká i vysoká.

Simulovaný trh byl navržen tak, aby maximálně napodoboval realitu. Výzkumníci do něj zařadily jak buy-and-hold hedgeové fondy, tak retailové investory toužící po dalších meme akciích. Ke spolupráci AI algoritmů pak došlo bez jakýchkoliv instrukcí, umělá inteligence začala „podvádět“ sama od sebe.

Případy, kdy obchodníci na trhu spolupracují, nejsou ve světě financí nic zvláštního. V reálném světě lze ale vždy dohledat důkazy v podobě telefonátů, zpráv či emailů. V případě AI to tak jednoduché není.

Proto studie vypracovaná akademiky z Whartonské a Hongkongské univerzity přilákala pozornost nejen hedgeových fondů, ale také i regulatorních orgánů. Jeden z amerických regulátorů dokonce požádal autory studie o prezentaci výstupů. Hedgeové fondy pak po regulátorech žádají jasná pravidla, jak s AI obchodními algoritmy zacházet. „Fondy se obávají, že je regulátoři mohou obvinit z neúmyslného porušení pravidel,“ říká Winston Dou z Hongkongské univerzity vědy a technologií.

Výsledky tříleté simulace ukazují, že je spolupráce je pro AI algoritmy mnohem snažíš než pro lidi. „Pro lidi je koordinace obtížná, jelikož do hry vždy vstoupí ego,“ říká Dou. Na rozdíl od robotů nám ale ego nedovoluje, abychom se jako lidé shodli na tom, že jsme hloupí.

Algoritmy totiž v méně přehledných situacích na trhu přestaly hledat nová a výnosnější řešení a zkrátka se dohodly, že raději zůstanou kolektivně pozadu. To by podle Doua u lidi nefungovalo. Výzkumníci tento jev nazvali „umělou hloupostí“, tendencí algoritmů přestat zkoušet nové nápady a zůstat u vzorců sdílení zisku, které dostatečně fungují.

