Branislav Soták: O portfoliu v příštím roce rozhodne inflace, recese a reakce Fedu

Tento rok byl pro finanční trhy těžký, když zrychlující inflace a zvedání úrokových sazeb tlačily po většinu roku hlavní akciové indexy tvrdohlavě dolů. Investoři byli v posledních měsících 2022 doslova posedlí otočkou Fedu. Kdy se jí dočkají? A na co se mají připravit v příštím roce? Právě takovým otázkám se věnujeme v Investičním výhledu 2023, neboť na nich stojí rozhodování, jak agresivně se pouštět do investic, které sektory kdy vybírat a nakolik akciové portfolio doplnit dluhopisy či hotovostí.





Rizika možné recese se koncentrují spíše ve druhé polovině příštího roku, což by finančním trhům přineslo těžší první pololetí vzhledem k tomu, že dění na finančních trzích většinou předchází změnám v ekonomice, uvádí analytik Patria Finance Branislav Soták. „Hospodářská politika covidových roků vytvořila jak přes fiskální, tak i přes monetární kanál poměrně velký nadbytek úspor vůči historickému normálu, a právě tento polštář by měl zařídit, že americká ekonomika bude vůči recesi ještě nějakou dobu odolná,“ dodává k možnému načasování recese analytik. Trhy přitom nenaceňují riziko recese rovnoměrně. Zatímco dluhopisový už poměrně dlouhodobě signalizuje poměrně citelnou recesi, akciové trhy stále sází na měkké přistání.



Jak si v takto nejistém prostředí nastavit své portfolio na příští rok? „Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a závisí na tom, který z trhů má pravdu,“ přiznává analytik. „Pokud by měl pravdu dluhopisový trh a čeká nás recese, která by ale rychle mohla pomoci vyřešit inflační problém, pak bychom se rychle mohli dočkat otočky od Fedu. Pokud by měl ale pravdu Fed a inflace i ekonomika budou poměrně odolné a vyžádají si přísnější opatření po delší dobu, bude to mít jiné implikace,“ dodává Soták. Analytici Patrie proto připravili doporučení pro oba tyto scénáře.



Bližší detaily naleznete na Patria.cz ve vydaném Investičním výhledu na rok 2023. Chcete vědět ještě více, anebo máte konkrétní otázky? Zaregistrujte se zdarma na WEBINÁŘ Investiční výhled 2023, který pro Vás připravujeme ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 15:00. Dotazy pro analytiky můžete také pokládat do komentářů pod videem.