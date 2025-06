Výsledky Kofoly zasáhlo ochlazení nápojářského byznysu. Počasí přibrzdí také druhý kvartál

Skupina ČeskoSlovensko hlásí za první kvartál letošního roku zisk EBITDA ve výši 162,7 mil. Kč, tržby skupiny dosáhly 2,09 mld. Kč. Tržby meziročně rostly o 2 %, zisk EBITDA poklesl o 37 %. Společnost v 1Q skončila ve ztrátě 82 mil. Kč oproti ztrátě 20 mil. v 1Q24. „Pokles způsobily primárně efekty ze zavedení cukrové daně, počasí, ale například i to, že Velikonoce, které jsou druhým největším prodejním vrcholem roku, spadly oproti loňsku až do druhého kvartálu,” uvedl Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny. Ve 2. čtvrtletí se však dle firmy také dá očekávat ochlazení nápojářského byznysu způsobené studeným počasím. Valná hromada by měla v tomto období rozhodnout o výši dividendy – představenstvo společnosti ČeskoSlovensko předloží v červnu valné hromadě návrh dividendy za rok 2024 ve výši 21 Kč na 1 akcii před zdaněním.

V 1. čtvrtletí roku 2025 čelila skupina poklesu tržeb napříč svými trhy, uvedla firma s tím, že ten byl primárně způsobený regulačními zásahy vlád. "Přesto nezahálela a uvedla atraktivní novinky a posílila v dynamicky rostoucím segmentu zdravého stravování. Dařilo se i voňavému pilíři skupiny. Výsledná bilance za první tři měsíce roku: tržby přes dvě miliardy, EBITDA 162,7 mil. Kč," konstatuje k vývoji firma.





V nápojové divizi skupiny v Česku a na Slovensku se potvrdil dle firmy očekávaný pokles tržeb. Ten byl způsoben zavedením cukrové daně na Slovensku, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2025, a předkupem zboží ze strany retailových zákazníků, který v důsledku toho zákazníci zrealizovali v posledním čtvrtletí minulého roku.



„Nejznatelnější pokles prodejů z pohledu jednotlivých formátů jsme zaznamenali u velkých balení slazených nápojů na doma,” říká Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku a dodává: „Navzdory tomu jsme pokračovali v budování a posilování našich značek. Uvedli jsme na trh novou značku ovocných nápojů a džusů Curiosa a novinku Dilmah Ice Tea. Obě se úspěšně etablovaly v HoReCa segmentu. Rozšířili jsme také nabídku značky Targa Florio o formát 1,33 PET a novou příchuť Marakuja s mandarinkou.”



Náklady na materiál, suroviny a energie se v prvním kvartále roku 2025 vyvíjely dle očekávání. nicméně dlouhodobě hledá efektivity ve výrobě – v závodě, kde stáčí minerální vodu Ondrášovku, spustila výrobu na nové plnící lince, do níž jsme investovali více 130 milionů korun. Nahradí dvě starší méně efektivní linky a umožní pokračovat v optimalizaci nákladů.



V druhém největším pilíři skupiny, v pivovarské divizi Pivovary CZ Group, došlo také k poklesu tržeb o 10,5 % ve srovnání s loňským rokem. „V souladu s dlouhodobou strategií jsme v únoru přistoupili k úpravě cen na domácím trhu a oproti loňsku došlo k pozdějšímu otevření sezónních provozoven. Nižší byly i exportní prodeje. Po třinácti letech dochází k rebrandingu našich klíčových značek Holba a Zubr, který podpoří silné komunikační kampaně,“ uvádí René Musila, generální ředitel Pivovary CZ Group.

Ani Adriatik se nevyhnul regulačním změnám. Ve Slovinsku došlo ke zvýšení DPH na nealkoholické nápoje obsahující cukr a v Chorvatsku se zvýšil poplatek za vratné obaly. Obě změny měly vliv na růst spotřebitelských cen. V důsledku toho zaznamenala společnost Radenska Adriatic pokles tržeb o 2 % ve Slovinsku a o 4 % v Chorvatsku, exportní trhy oproti tomu vzrostly o 4 %. „Přes tyto výzvy jsme v Adriatiku uvedli nový funkční nápoj FunctionALL Collagen. Investovali jsme do plnící linky na plechovky pro zvýšení efektivity výroby v závodu v Radenci a začali využívat elektrická nákladní vozidla pro obsluhu vybraných zákazníků za účelem dlouhodobého snížení emisí CO2 v logistice,” jmenuje novinky Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.



Nejradostnější čtvrtletí zažil dle skupiny čerstvý pilíř skupiny UGO. "Plánované tržby i EBITDA byly splněny na 100 %, Salaterie lámaly rekordy v tržbách. A vše se chystalo na slavnostní otevření jedné z největších Salaterií v Praze 6, na dejvickém Vítězném Náměstí. „Od provozovny jsme měli nemalá očekávání, ale i ty nejodvážnější plány tato provozovna, otevřena 1. dubna, překonala. Aktuálně jsme před otevíračkou další Salaterie,” uvádí Marek Farník, generální ředitel UGO trade.



LEROS pak překročil plánované tržby i EBITDu, dokončil s pomocí skupiny akvizici nové kávové plantáže v Panamě a zahájil investici do pražírny kávy, která by měla být v provozu od září v jihomoravské Strážnici. Stejně tak plán překonala polská divize Premium Rosa, která investovala do rozšíření výrobních kapacit a posílila distribuci produktů Kofoly na polský trh.