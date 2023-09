Citi: Na trhu bude dost ropy na pokles jejích cen

Ed Morse z komoditního výzkumu se domnívá, že nabídka na trhu s ropou postupně předežene poptávku. To bude následně vytvářet tlak na pokles cen této komodity. S tímto názorem přitom přichází v době, kdy řada expertů hovoří o dalším růstu cen ropy.

Následující obrázek ukazuje konkrétní predikce . Podle nich by se na konci letošního roku u ropy Brent měly pohybovat na 84 dolarech, u WTI na 80 dolarech. Trend je pak klesající a na konci první poloviny roku hovoří o 73 a 69 dolarech za barel:

Zdroj: , CNBC

Morse tedy míní, že na trhu s ropou se začnou postupně hromadit zásoby a výsledkem bude popsaný tlak na pokles cen. Růst poptávky ke konci roku bude podle experta znatelně nižší, než se nyní čeká, projeví se na něm ekonomický vývoj v Evropě, Číně i USA. Ten se pak bude projevovat také v příštím roce a slabý růst poptávky by měla být schopna pokrýt těžba a produkce v zemích mimo OPEC.

Pro OPEC tak bude kvůli popsané situaci těžké „dostat svou ropu na trh“, což může v této skupině zemí vyvolávat vnitřní tenze. Těžba přitom podle experta poroste v Íránu a „dříve či později“ to bude platit i o Iráku. Podobná by situace měla být ve Venezuele a Nigérii a „na trhu bude dost ropy na to, aby ceny klesly.“

O rozdílném vývoji hovořil na Bloombergu Daniel Hynes z ANZ Group Holdings. Mluvil konkrétně o silné setrvačnosti cen, ale i fundament podle něj ukazuje, že utažené podmínky na trhu přetrvají. Ekonomickou situaci ve světě vidí tak, že „Čína si vede relativně dobře“, americké hospodářství lépe, než se čekalo, a rally na ropě tak podle tohoto experta není jen otázkou nabídkové strany trhu, ale i poptávkové.

Hynes míní, že zejména u nafty je znát nedostatek a na trhu se o ní „bojuje“. K tomu zopakoval, že celkově se projevuje „solidní růst americké ekonomiky“ a trhy postupně reflektují, že se nedostavila ekonomická slabost očekávaná v první polovině roku. OPEC pak „sedí v pozadí a čeká, až se zlepší fundament.“ Samotná Saúdská Arábie má totižnyní velký objem nevyužitých kapacit a na trhu je v této souvislosti „určité napětí, že se situace rychle otočí.“ Hynes se tak domnívá, že posun cen na 100 dolarů „je určitě na stole“, pomoci by tomu mohla pauza ve zvedání sazeb ze strany Fedu, popřípadě dalších centrálních bank.

Zdroj: CNBC, Bloomberg