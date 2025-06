Jefferies: Alarmující úvahy o dluhopisech lépe ignorovat, Fed bude směrem ke snižování sazeb tvrdohlavější

CNBC poukazuje na to, že šéf Dimon hovoří o jistých problémech na dluhopisových trzích. Stratég Jefferies David Zervos ale míní, že podobné alarmující úvahy je lepší ignorovat. Co jej k tomuto názoru vede? A jak vidí další vývoj v ekonomice a v monetární politice?

Dimon ve svém projevu hovořil o tom, že on a jeho firma problémy na dluhopisových trzích překvapeni nebudou a pravděpodobně na nich vydělají. Někdo je pak může obviňovat z toho, že krize dokonce vítají, protože jim prospívají, „ale tak tomu ve skutečnosti není.“ Zervos na CNBC řekl, že dříve radil, aby investoři nepanikařili kvůli clům a toto téma se podle něj nyní skutečně přesouvá do oblasti, kdy už citelnější reakce nevyvolává. Podobný přístup pak stratég radí směrem k úvahám o větších problémech na dluhopisových trzích.



Zervos tedy nevěří tomu, že by investoři houfně ztráceli důvěru v americké obligace a na nich by došlo k prudšímu růstu výnosů. Rozumné se ale stratégovi zdají úvahy o určitém růstu takzvané časové prémie, který se promítá do posunu ve výnosech směrem nahoru. Nejde ale o žádný zlom. Případné šoky přicházející třeba z geopolitické oblasti pak podle experta mohou být tlumeny či eliminovány tím, že Fed má velký prostor pro snižování sazeb. Pokles sazeb by přitom měl v takovém případě přijít bez velkého váhání. Celkově tak nyní Zervos říká, že nemá o další vývoj velké obavy, „ve srovnání s tím, kde jsme po určitou dobu byli.“



Stratég podle svých slov nemá rád úvahy o tom, co by měla americká centrální banka dělat, protože nic takového nepomáhá jeho klientům v jejich investicích. Kdyby ale Zervos seděl v čele Fedu, znatelně by sazby snižoval. Podle něj totiž nedává smysl, aby se pohybovaly zhruba dva procentní body nad neutrálními sazbami. Ty totiž expert odhaduje na necelá 2 % a současná situace v ekonomice neodpovídá tomu, aby sazby centrální banky byly o tolik výš. I proto, jak se vyvíjí a klesá inflace.



Podle Zervose ale bude šéf Fedu Jay Powell „tvrdohlavější“ ve vztahu k tomu, jak by sazby mohly jít směrem dolů. Powell totiž směřuje do posledního roku svého funkčního období a bude chtít, aby se o něm hovořilo jako o někom, kdo snížil vysokou inflaci. Podle stratéga se přitom nemusí bát, že by do historie vešel jako ten, kdo za vysokou inflaci mohl, protože k jejímu prudkému růstu došlo v řadě vyspělých zemí s jinými centrálními bankami. Finanční trhy se pak budou stále více upínat k tomu, kdo by mohl nastoupit do čela centrální banky po Powellovi a jaký bude jeho názor na další vývoj sazeb a celkový pohled na monetární politiku.



K vládní politice Zervos řekl, že Trump jedná stále ve stejném duchu, kdy před vyjednáváním o různých věcech přednese trochu bláznivé požadavky, snaží se protistranu rozhodit a pak uzavře dohodu, „kterou by bez oněch požadavků mohlo být těžší dosáhnout.“ Jaké to bude mít ekonomické dopady, „je těžší otázka.“ Podle experta mohou přijít horší i lepší scénáře, první případ by nastal, kdyby cla zůstala platná po delší dobu, protože by se protahovalo vyjednávání.



Zdroj: CNBC