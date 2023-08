Citigroup: Býčí sázky mohou znamenat obrat na britských akciích

Investoři začali pohlížet optimističtěji na jeden z nejvíce nemilovaných burzovních ukazatelů tohoto roku. Britský FTSE 100 zaostává za indexem MSCI World nejvíce od roku 2020, ale podle stratégů poprvé od března býčí sázky na futures trhu překonaly medvědí sázky. Posun pozice byl minulý týden největší ze všech trhů. "Toto pokračuje v několikaměsíčním trendu, ale je to také klíčový bod obratu, pokud bude bude pokračovat," napsal Chris Montagu ze .



Britské akcie byly během loňského globálního propadu akcií poměrně odolné, ale v roce 2023 zaostávaly za americkými a evropskými protějšky kvůli slabším cenám komodit a lepivé inflaci. To přinutilo Bank of England prodloužit zpřísnění své politiky, což podnítílo obavy z prodloužené hodpodářské kontrakce.

Graf: UK Large Caps Are Very Cheap





Zdroj: Bloomberg



Levnější ocenění však nedávno přimělo stratégy k méně medvědímu výhledu pro regionální akcie. Tým z Investment Institute minulý týden zvýšil svůj pohled na FTSE 100 na neutrální a uvedl, že nyní se lépe odráží projekce nižšího růstu.



Naproti tomu, futures pozice pro americké akcie byly minulý týden nadále „velmi roztažené“, což zvýšuje riziko volatility v krátkém horizontu, řekl Montagu. V Evropě pak čisté dlouhé pozice na index Stoxx 50 postupně mizí, napsal.



Zdroj: Bloomberg