Podle Bank of America by zlato mohlo v příštích 12-18 měsících vzrůst na 3000 dolarů

Podle komoditních stratégů by cena zlata mohla v příštích 12 až 18 měsících dosáhnout 3000 dolarů za unci, pokud se zvýší poptávka velkých institucionálních investorů. Ačkoli poptávka není v současné době dostatečně vysoká na to, aby tuto cenu ospravedlnila, drahý kov by mohl této úrovně dosáhnout díky snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem, uvedli stratégové klientům v pondělním sdělení.



Nákupy zlata v prvním čtvrtletí roku 2024 mezi institucionálními investory vzrostly o 3 %, což je dost na to, aby to ospravedlnilo cenu kolem 2 200 USD za unci. Pokud se poptávka zvýší přibližně o 20 %, mohla by být odůvodněná průměrná cena 2 500 USD za unci, uvedli stratégové.





"Domníváme se, že zlato může v příštích 12-18 měsících dosáhnout 3 000 USD za unci, ačkoli toky v tuto chvíli tuto cenovou úroveň neopravňují," napsali stratégové. "Dosažení tohoto cíle by vyžadovalo, aby se nekomerční poptávka zvedla ze současných úrovní, k čemuž je zase zapotřebí, aby došlo ke snížení sazeb Fedu." Toky do fyzicky krytých ETF a zvýšení objemu clearingu u London Bullion Market Association "by byly povzbudivým prvním signálem," uvedli.

Podle je pozitivním signálem také poptávka centrálních bank. Podle průzkumu Světové rady pro zlato mezi centrálními bankami plánují měnové orgány zvýšit nákupy zlata. Téměř 30 % respondentů z řad centrálních bank uvedlo, že v příštích 12 měsících hodlají zvýšit zlaté rezervy, což je "nejvyšší úroveň, kterou jsme zaznamenali od zahájení tohoto průzkumu v roce 2018", uvádí průzkum světové rady pro zlato. Centrální banky podle průzkumu zvyšují zlaté rezervy jako zajištění proti inflaci. Podle měnové autority také snižují držbu amerických státních dluhopisů a zvyšují zlaté rezervy v souvislosti s obavami o dominanci a zdraví dolaru.

Například Čína v dubnu zvýšila držbu zlata na 4,9 % svých celkových rezerv z 3,5 % v roce 2022. Peking mezitím v březnu snížil držbu amerických státních dluhopisů na 25leté minimum 767 miliard USD.

Futures na zlato dosáhly na začátku letošního roku rekordní hodnoty nad 2400 USD za unci a pro rok 2024 vzrostly o 13 %. V červnu však drahý kov klesl o 0,2 % a je na cestě k prvnímu měsíčnímu poklesu od února.

