PODCAST Tomáš Vlk: Akcie před volbami na růstové vlně

Jak se daří trhům před volbami a jaké jsou historické trendy a očekávání spojená s politikou Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové? Jaké dopady přinese zvolení jednoho či druhého kandidáta a který z nich by mohl spíše vyhrát prezidentské volby? Zaposlouchejte se do podcastu s hlavním analytikem Patria Finance Tomášem Vlkem.





Tentokrát jsou trhy před volbami klidné, čímž se liší od předchozích volebních cyklů. Klíčovým faktorem je bezbřehá fiskální expanze ve výši 7,5 a 3,5 bilionu USD během deseti let a rozdělený Kongres, který zmírňuje extrémy.



Historicky akciové trhy před volbami typicky klesaly a po volbách rostly, což se tentokrát neděje. Index S&P500 před a po volbách od roku 1984 ukazuje, že trhy byly před volbami levnější než nyní.

S&P500 před a po volbách od 1984





Předchozí zvolení Donalda Trumpa mělo pozitivní dopad na akcie, a i tentokrát trhy nyní sázejí na podobný vývoj. Oproti roku 2016 se ale nyní zvolení Trumpa očekává, což je již zahrnuto v cenách.

Trumpova politika zahrnuje zachování nižších firemních daní a další daňové úlevy, což vede k růstu akcií a poklesu dluhopisů. Trump by mohl přinést zisky v oblasti ropných firem, kryptoměn a zbrojařů, zatímco by mohl negativně ovlivnit bondy, čínský juan a evropské trhy. by mohla těžit z podpory legislativy kolem autopilota, ale také čelit problémům v Číně a kontroverzím v Mexiku.

Jedním z hlavních rizik Trumpova znovuzvolení je naopak celní zátěž. Trumpovy návrhy na cla by mohly mít přechodný charakter, ale např. odbourávání cel z 30. let trvalo dekády. A i ostatní země by mohly reagovat odvetnými opatřeními. Efektivní clo by mohlo vzrůst z 2,5 % na 18 %, což by mělo negativní dopad na čínský HDP a americkou inflaci. Zisky firem z indexu S&P500 by mohly klesnout o 3,2 % v roce 2025 a o dalších 1,5 % při odvetě protistran.

Vývoj efektivního cla v USA





Naopak zvolení Kamaly Harrisové by mohlo přinést relativně příznivější podmínky pro zahraniční obchod s Mexikem a EU, zatímco s Čínou jen mírně. Zachování podpory zeleným projektům by mohlo prospět domácím automobilkám a výrobcům komponentů.



Nicméně je třeba dodat, že celkově je vliv voleb na trhy často přeceňován, ačkoli některé sektory mohou být ovlivněny více než jiné. Valuačně jsou akcie již poměrně drahé, což může omezit jejich další růst.