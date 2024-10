Obchodníci uzavírají velké sázky na americké volby. A city jdou stranou

S tím, jak se blíží prezidentské volby 5. listopadu, narůstají obavy i očekávání. Političtí sázkaři ale nechávají emoce stranou a hledají způsoby, jak profitovat ze smíšených signálů vysílaných průzkumy. Zatímco tradiční průzkumy voličů ukazují na velmi vyrovnaný závod, predikce na sázkových trzích se v posledních dnech tvrdě přehouply směrem k Donaldu Trumpovi.



„Průzkumy mínění ukazují šance 50 na 50, přesto si můžete vsadit na Harrisovou s kurzem menším než 40 %,“ řekl Lalchandani, 47letý právník, který vsadil více než 1 000 dolarů na vítězství viceprezidentky a plánuje zvýšit tuto částku přibližně 10násobně, pokud budou kurzy nadále předpovídat výhru Trumpa. "Každý sportovní sázkař vám řekne, že je to slušná sázka."



Sázkové trhy se v období před volbami těší zvýšené pozornosti, zejména poté, co se objevily zprávy, že jeden obchodník utratil na Polymarketu 45 milionů dolarů za sázky na Trumpa. Od pondělního odpoledne v New Yorku dává tato webová stránka bývalému prezidentovi 66% šanci na výhru. Mnozí pozorovatelé začali považovat prediktivní trhy za směrodatnější než tradiční průzkumy. Tyto stránky jsou podle nich efektivní, protože účastníci ve hře mají finanční zájmy.



Sázkové trhy ale také těžily z některých významných neúspěchů v průzkumech, včetně roku 2016, kdy Trumpovo vítězství šokovalo politický svět. Kritici tvrdí, že i sázkové trhy mají své chyby. Například Polymarket vyžaduje, aby byly sázky uzavírány v kryptoměně, což více zastupuje muže, stejně jako v případě Trumpových voličů.



„Ne všechny sázkové trhy jsou si rovné,“ řekl Tom Miller, fakultní ředitel programu vědy o datech na Northwestern University. Miller ve svém výzkumu používá PredictIt, o kterém řekl, že bude pravděpodobně přesnější, protože tato platforma má na jednotlivé sázky limit 850 USD, což snižuje schopnost jakékoli osoby pohybovat trhem. V mnoha případech sázkaři, kteří uzavírají politické sázky, dávají stranou své osobní politické sklony v honbě za ziskem.



Různé stránky mají také mírně odlišné kurzy. To je pro hráče pokeru Hansona příležitost, jak mít zisk bez ohledu na to, kdo vyhraje. Na BetOnline vložil na Trumpa 6 000 dolarů s šancí vyhrát 11 000 dolarů. Na Kalshi vsadil 4 500 dolarů na Harrisovou s potenciální výplatou 11 000 dolarů. „Můžete hledat arbitráž,“ říká Hanson, který na tyto volby plánuje vsadit kolem 100 000 dolarů. "V každém případě vyhraju 11 000 dolarů, ale vložil jsem pouze 10 500 dolarů."



Zdroj: Bloomberg