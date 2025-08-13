Hledat v komentářích

Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň

13.08.2025 13:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Jméno majitele zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada rozvířilo vody v českém fotbalovém prostředí. Server e15 s odvoláním na tři zdroje ve středu informoval, že teprve 33letý úspěšný podnikatel má zájem o koupi Viktorie Plzeň. Nejedná se však o hotovou věc, jednání o možném prodeji teprve probíhají.

„Ano, vyjednávají,“ potvrdil e15 zdroj blízký Viktorii Plzeň i holdingu CSG.

Mluvčí CSG Andrej Čírtek odmítl věc komentovat, zároveň ji ale nevyvrátil. „Spekulace na trhu nekomentujeme,“ sdělil e15.

Podle Adolfa Šádka, generálního ředitele a menšinového akcionáře klubu, „nějaký proces probíhá“, dál spekulace ale rovněž odmítl komentovat.

Šádek má v klubu čtvrtinový podíl, zbylé akcie drží švýcarský byznysmen Martin Dellenbach a rakouský podnikatel Raphael Landthaler. „Klauzule ve smlouvě s těmito většinovými vlastníky Plzně, rakousko-švýcarskou podnikatelskou skupinou FCVP GmbH, přitom Šádkovi umožňuje zpětný odkup akcií, které Dellenbachovi a Landthalerovi prodal předloni,“ připomněla e15.

Největší české fotbalové kluby již nyní vlastní řada Čechů, kteří patří mezi ty vůbec nejbohatší. Dlouholetým majitelem Sparty Praha je Daniel Křetínský, odvěkého městského rivala Slavii zase od konce roku 2023 vlastní Pavel Tykač. Seznam českých miliardářů vlastnících tuzemský fotbalový klub je ale delší. Například Slovan Liberec ovládá Ondřej Kania, Baník Ostrava patří Václavu Brabcovi a bohatého majitele v osobě Milana Kratiny mají třeba i FK Teplice.

O prodeji Plzně se spekuluje už delší dobu. Vážným zájemcem má být také jiný miliardář, a sice Karel Pražák, jehož jméno není v českém sportovním prostředí žádnou novinkou, protože vlastní hokejovou Spartu.

V souvislosti se Strnadem, potažmo jeho firmou, se minulý týden psalo, že CSG zvažuje vstup na burzu a při IPO chce dosáhnout valuaci přesahující 30 miliard eur. Hlavním trhem se má stát Amsterdam s možným duálním listingem na pražské burze.

Zdroj foto: Czechoslovak Group



