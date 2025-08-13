PPF získává podporu pro převzetí ProSiebenSat.1, Trump tlačí na Fed a Perplexity chce Chrome od Googlu

General Atlantic hodlá prodat svůj podíl v ProSieben firmě PPF. V USA roste tlak na Fed na snížení úrokových sazeb. Firma Perplexity AI překvapila nabídkou na koupi prohlížeče Chrome od Googlu. Příjmy amerického rozpočtu z cel se v červenci meziročně zvýšily o 273 procent, zatímco rozpočtový deficit USA dál roste. A futures jsou dnes v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 % FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.
Investiční společnost General Atlantic hodlá prodat české investiční firmě PPF svůj podíl 2,4 procenta v německé mediální skupině ProSiebenSat.1. PPF o skupinu ProSiebenSat.1 soupeří s italskou firmou MediaForEurope (MFE), kterou ovládá rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. General Atlantic se svým rozhodnutím staví proti doporučení vedení ProSiebenSat.1, podle kterého by akcionáři měli přijmout nabídku na převzetí od MFE. Rozhodnutí General Atlantic by mohlo signalizovat, že cesta MFE k získání kontroly nad německou skupinou se komplikuje, píše Reuters.
Tlak na Fed i jeho šéfa Jeroma Powella ke snížení sazeb dále narůstá. Ministr financí USA Scott Bessent navrhl, aby centrální banka byla otevřená snížení o 50 bazických bodů. A americký prezident Donald Trump také opět vyzval Jeroma Powella ke snížení úrokových sazeb. Nahrávají jim k tomu i data o americké inflaci, která zůstala v červenci na úrovni 2,7 %. „Očekávalo se zrychlení na 2,8 %, takže jsme dostali pozitivní zprávu,“ uvedl k datům o inflaci analytik Patria Finance Jakub Blaha. To vedlo i trh k navýšení šancí na snížení sazeb Fedem: „Trh nyní zaceňuje téměř stoprocentní pravděpodobnost snížení sazeb v září a celkem zhruba 2,5 snížení do konce roku,“ doplnil Blaha.
Trump dále hrozí Powellovi žalobou kvůli údajným pochybením při renovaci budov Fedu. "Zvažuji umožnění velké žaloby na Powella kvůli hrozné a značně nekompetentní práci při zařizování stavby budov Fedu. Tři miliardy dolarů za práci, která měla být opravou za 50 milionů dolarů," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Z právního hlediska však není jasné, zda americký prezident může šéfa Fedu odvolat, upozorňuje DPA.
Společnost Perplexity AI podala nevyžádanou nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome internetové firmy za 34,5 miliardy dolarů. Upozornila, že výše nabídky výrazně převyšuje hodnotu firmy Perplexity. Společnost se podle ní k nabídce zatím nevyjádřila. Americký soud minulý rok dospěl k závěru, že si v rozporu se zákonem udržuje monopol na poli internetového vyhledávání, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. Americké ministerstvo spravedlnosti loni navrhlo, aby podnik v rámci nápravných opatření prodal prohlížeč Chrome. se však proti rozhodnutí soudu hodlá odvolat a žádné plány na prodej prohlížeče Chrome zatím nepředstavil. Perplexity se začátkem tohoto roku zapojila do akvizice amerických poboček TikToku.
Trump se vysmál generálnímu řediteli Davidu Solomonovi a prohlásil, že si tato banka udělala „špatnou předpověď“ ohledně odhadů dopadu jeho celní agendy. Příjmy amerického rozpočtu z cel se v červenci meziročně zvýšily o 273 procent, neboli 21 miliard USD, na rekordních 27,7 miliardy USD. Deficit rozpočtu však navzdory tomu stoupl o téměř 20 procent na 291 miliard USD, protože výdaje rostly rychleji než příjmy. Bessent vedle toho odmítl možnost, že by součástí jakékoli obchodní dohody mohly být čínské investice v USA.
Volodymyr Zelenskij prohlásil, že východní oblast Donbas Rusku nepostoupí. Ukrajinský prezident a evropští lídři dnes budou jednat s Trumpem a J. D. Vancem před pátečním summitem amerického prezidenta s Vladimirem Putinem na Aljašce.