Detail - články
CoreWeave po výsledcích padá. Raketový růst tržeb zastínila hluboká ztráta

13.08.2025 14:12
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Akcie technologické společnosti CoreWeave se po ukončení obchodní seance propadly o devět procent. Důvodem negativní reakce trhu jsou výsledky za druhý kvartál, které i přes trojnásobný růst tržeb neupokojily vysoké nároky investorů.

Firma poskytující cloudovou infrastrukturu speciálně navrženou pro škálování a provoz AI reportovala za druhý kvartál tržby ve výši 1,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst více než 200 procent. Společnost Coreweave dále překonala očekávání Wall Street v oblasti upraveného provozního zisku, který meziročně rostl o 134 procent a dosáhl téměř dvou set milionů dolarů s provozní marží 16 procent.

Výrazně horší než odhady byla ale ztráta na akcii, která činila 0,27 dolaru, zatímco analytici čekali ztrátu 0,19 dolaru. Celkem se ztráta očištěná o nepeněžní a jednorázové položky vyšplhala na 131 milionů dolarů, což je více než dvacetinásobek ztráty ve druhém kvartále loňského roku. Podle amerických účetních standardů GAAP činila celková ztráta v uplynulém kvartále 290 milionů dolarů.

Společnosti CoreWeave se ve druhém kvartále podařilo získat řadu nových klientů. Hodnota jejího backlogu, tedy nevyřízených objednávek, vzrostla meziročně o 86 procent na 30 miliard dolarů. Přibližně polovinu těchto zakázek by firma měla realizovat během následujících 24 měsíců. Klíčovým tahounem růstu byl strategický obchod se společností OpenAI.

„Růst tržeb je nadále omezen kapacitou, přičemž poptávka výrazně převyšuje nabídku,“ řekl finanční ředitel firmy Nitin Agrawal. Coreweave v pronájmu výpočetních kapacit napřímo konkuruje technologickým gigantům, jako je například Amazon.

Firma během úterní prezentace oznámila navýšení výhledu celoročních tržeb na rozmezí 5,15 až 5,35 miliardy dolarů, přičemž potvrdila své předchozí odhady kapitálových výdajů i upraveného provozního zisku.

Ve druhém kvartále firma investovala 2,9 miliardy dolarů, což je o miliardu více než v předchozím čtvrtletí. Ve třetím kvartále očekává kapitálové výdaje mezi 2,9 a 3,4 miliardy dolarů. Představitelé firmy dále uvedli, že je CoreWeave na dobré cestě dosáhnout do konce roku 900 megawattů aktivního výpočetního výkonu.

Akcie CoreWeave se burze Nasdaq obchodují teprve od konce prvního kvartálu letošního roku, kdy se jedna akcie upisovala za 40 dolarů. Od té doby cena akcií i přes prohlubující se ztráty stoupla o 271 procent. Před začátkem středeční seance se CoreWeave obchoduje za 136 dolarů za kus, což odpovídá 27 násobku tržeb.

Core

Zdroj: CNBC, Bloomberg, CoreWeave

 
 

