Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Cla 'nikoho nezajímají'. Trhy ovládla euforie z dat o inflaci

Cla 'nikoho nezajímají'. Trhy ovládla euforie z dat o inflaci

13.08.2025 15:28
Autor: Redakce, Patria.cz

Příznivá inflační data z USA rozptýlila obavy ze stagflace a otevřela cestu k možnému uvolnění měnové politiky. Akcie malých firem, rozvíjejících se trhů i technologických gigantů prudce rostou, volatilita klesá a investoři ignorují hrozby cel.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
13.08.2025 11:20
Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
Analytici předpovídají další růst ceny zlata poté, co americký prezid...
Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
13.08.2025 10:07
Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
Americký startup Perplexity AI překvapil svou nečekanou nabídkou ve vý...
Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
13.08.2025 10:18
Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
Vestas v druhém čtvrtletí zvýšila tržby o 13,6 % na 3,75 miliardy eur...
Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
13.08.2025 11:08
Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
Globální ropné trhy směřují v příštím roce k rekordnímu přebytku, prot...
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
13.08.2025 12:30
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
Příznivá inflační data vystřelila hlavní akciové indexy na historická...
Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání
13.08.2025 13:28
Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání
Tencent překonal očekávání trhu s růstem tržeb o 15 % a posílil důvěru...
Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň
13.08.2025 13:50
Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň
Jméno majitele zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michala ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.08.2025
17:29Brazilské sny a realita globálních nerovnováh
16:32Rieder (BlackRock): Z dluhů lze vyrůst, technologie budou snižovat inflaci
15:38Ministr financí USA tlačí na Fed: Sazby by měl okamžitě snížit o 1,5 procentního bodu
15:28Cla 'nikoho nezajímají'. Trhy ovládla euforie z dat o inflaci  
15:24Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru  
14:12CoreWeave po výsledcích padá. Raketový růst tržeb zastínila hluboká ztráta
13:57Druhý kvartál: Evropské firmy rostou navzdory clům. Finanční sektor září, spotřebitelský ztrácí
13:50Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň
13:28Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání  
12:30Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
11:20Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
11:08Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
10:18Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
10:07Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
8:57Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?
8:54PPF získává podporu pro převzetí ProSiebenSat.1, Trump tlačí na Fed a Perplexity chce Chrome od Googlu  
12.08.2025
22:00Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima  
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Cisco Systems Inc (07/25 Q4, Aft-mkt)
E.ON SE (06/25 Q2, Bef-mkt)
Vestas Wind Systems A/S (06/25 Q2, Bef-mkt)
8:00Orsted AS (06/25 Q2)
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět