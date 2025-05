Pokud jednání s USA selžou, EU zavede cla za 100 miliard eur

Jestliže obchodní jednání se Spojenými státy nepřinesou pro Evropskou unii uspokojivý výsledek, plánuje Brusel zasáhnout dodatečnými cly na americké zboží v hodnotě přibližně 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč). S odvoláním na své zdroje to dnes napsala agentura Bloomberg. EU nyní o 90 dní odložila protiopatření proti americkým clům. Podle informací ČTK by Evropská komise měla další balík protiopatření proti americkému zboží představit ve středu na pravidelném zasedání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců členských států EU v Bruselu.



Návrhy dostanou k dispozici členské státy a budou o nich veřejné konzultace. Kdy by měla být tato protiopatření schvalována, zatím nebylo stanoveno. Stejně jako v předchozím případě se ale bude hlasovat v poradním výboru Evropské komise (EK), který rozhoduje o clech a ve kterém zasedají zástupci členských států.



Evropská unie o 90 dní odložila platnost protiopatření schválených kvůli zavedeným americkým clům. Původně měla začít platit 15. dubna. Reagovala tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým Spojené státy s okamžitou platností rovněž odložily vysoká cla o 90 dnů, i když v platnosti zůstává základní desetiprocentní clo. Rovněž stále platí 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku a 25procentní cla na automobily.



V uvedených 90 dnech nadále pokračují obchodní jednání s Washingtonem a EU se snaží dosáhnout spravedlivé dohody, uvedl dnes eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. V případě, že jednání nepřinesou uspokojivý výsledek, je ale Evropská unie připravena clům z USA čelit. "Veškeré možnosti jsou stále na stole," dodal Šefčovič.