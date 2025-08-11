Hledat v komentářích

Detail - články  
Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené

Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené

11.08.2025 8:39
Autor: Redakce, Patria.cz

Nejvyšší správní soud zrušil pokuty pro UniCredit Bank a Komerční banku. Nvidia a AMD budou odvádět 15 % tržeb z čínských AI čipů americké vládě výměnou za vývozní licence.

Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
08.08.2025 10:51
Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
Česká národní banka zlepšila výhled pro letošní veřejné finance i růst...
Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou
08.08.2025 11:41
Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou
Cena zlata prudce roste v reakci na nově zavedená americká cla na švý...
Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům
08.08.2025 14:29
Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům
Cla amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně podporují růst meziná...
Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
08.08.2025 16:21
Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
Na začátku března se vesmírné společnosti Firefly Aerospace podařilo p...


