Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání

Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání

13.08.2025 13:28
Autor: Redakce, Patria.cz

Tencent překonal očekávání trhu s růstem tržeb o 15 % a posílil důvěru investorů v jeho AI strategii. Nejhodnotnější čínská technologická firma zaznamenala dvouciferný růst napříč klíčovými segmenty, včetně reklamy, a čistý zisk jí vzrostl o 17 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Tencent investoval 1,16 miliardy eur do dceřinky francouzského tvůrce videoher Ubisoft (+10 %)
28.03.2025 12:16
Tencent investoval 1,16 miliardy eur do dceřinky francouzského tvůrce videoher Ubisoft (+10 %)
Francouzský výrobce videoher Ubisoft Entertainments získal strategicko...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.08.2025
13:28Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání  
12:30Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
11:20Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
11:08Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
10:18Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
10:07Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
8:57Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?
8:54PPF získává podporu pro převzetí ProSiebenSat.1, Trump tlačí na Fed a Perplexity chce Chrome od Googlu  
12.08.2025
22:00Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima  
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  
16:43Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?
15:12Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
14:35Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
13:20Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12:51Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel
12:36Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
11:47ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo
10:57Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Cisco Systems Inc (07/25 Q4, Aft-mkt)
E.ON SE (06/25 Q2, Bef-mkt)
Vestas Wind Systems A/S (06/25 Q2, Bef-mkt)
8:00Orsted AS (06/25 Q2)
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět