Google se veze na AI vlně, pro Apple je umělá inteligence stále hrozbou?

Alex Kantrowitz z Big Technology se domnívá, že dosahuje úspěchu s iPhonem 17, ten ale maskuje zaostávání společnosti v oblasti umělé inteligence. Applu také může nahrávat to, že rozvoj AI není tak rychlý, jak se předpokládalo. ale v této oblasti dělá „výbornou práci“. Co říkají někteří další technologičtí a investiční experti?
Kantrowitz připomněl, že před rokem, rokem a půl se předpokládalo, že Intelligence a další modely od Googlu nebo třeba od Amazonu „budou v tuto dobu již plně připravené“. Tak tomu ale není, „jsme tak v půli cesty, a možná ani tam ne.“ To ovšem nemění nic na tom, že „AI je pro hrozbou“. Pro měl expert naopak slova chvály, tato firma totiž podle něj odvádí v oblasti AI výbornou práci.
těží z toho, že integroval všechny své aktivity týkající se umělé inteligence. Ty jsou nyní centralizovány pod hlavičkou DeepMind. Tradiční vyhledávání Googlu je přitom stále jednoznačnou jedničkou, OpenAI „nemá reklamní produkt a ekosystém“. V této souvislosti expert zmínil analýzu , podle které by trh s reklamou spojenou s používáním modelů umělé inteligence mohl dosáhnout v roce 2030 hodnoty 24 miliard dolarů. ale nyní v této oblasti generuje čtvrtletní tržby ve výši 56 miliard dolarů.
Uvedená čísla ukazují, jak silnou pozici má ve zmíněné oblasti. OpenAI má podle experta velké ambice a už nyní má vysoký počet uživatelů. „V nejlepším scénáři se to vše bude doplňovat. AI nenahradí vyhledávání, ale najdou se pro ni nová využití. tak bude mít stále dobrý byznys, a to samé bude platit o OpenAI.“ Obě společnosti tak mohou dobře fungovat „vedle sebe“ a ne proti sobě. Už nyní je přitom zřejmé, že způsob, jak lidé používají a jak ChatGPT, se začíná lišit.
Barton Crockett z Rosenblatt Securities asi před měsícem psal, že OpenAI by se mohla stát novým Googlem, podle CNBC to ale nyní vypadá, že by se mohl stát novou OpenAI. Expert k tomu řekl, že částky investované do oblasti umělé inteligence ze strany velkých technologických firem jsou obrovské a je pravděpodobné, že různé modely a jejich nové verze se budou navzájem předhánět. V různou dobu tak bude jedničkou na trhu stále někdo jiný.
Crockett hovořil o tom, že trhy mohou mít tendenci vnímat umělou inteligenci a velké jazykové modely jako příklad toho, kdy vítěz bere vše. Následně poukázal na to, jak z umělé inteligence na straně přímého marketingu těží Meta. Ta podle něj už jasně ukazuje dostatečnou návratnost z jejích investic. Odkud se ale vezmou peníze, které by měly generovat návratnost všech investic do AI? Podle analytika je jasný „megatrend“, v jehož rámci se přesouvají výdaje směrem od tradičních médií k novým platformám a značkám. A druhé skupině „dominuje Meta“.