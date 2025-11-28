Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince

Na konci každého roku si pro klienty připravuji určitou sebereflexi a pohled na úspěšné i nepovedené obchody v daném roce. Proto i letos připravuji webinář pod názvem Investiční trefy a přešlapy, který se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince od 15:00. Webinář Investiční trefy a přešlapy je šitý na míru pro všechny, kteří se zajímají o aktivnější obchodování na burze, a chtějí se podívat na jeden ze způsobů, jak krátkodobě přistupovat k tradingu. Stát se úspěšným traderem není konečným cílem, nýbrž je to cesta, na které se postupně učíme nejen z vlastních chyb a úspěchů, ale i od ostatních. Já se bohužel nejvíc učím z chyb a úspěchů vlastních, ale obecně platí, že čím víc se dokáže člověk naučit od druhých, tím lépe pro něj. A to je ten hlavní důvod, proč se vracím k obchodům z uplynulého roku, a představuji vám, co se povedlo, a co se dalo udělat lépe. Zaregistrujte se na webinář ještě dnes!
Letošní obchodování na akciových trzích bylo jako na horské dráze, obzvláště pár posledních týdnů nám připomíná, že snadné vydělávání peněz na burze je pouhým přeludem a zbožným přáním. Na burze se pravidelně střídají úspěšná a špatná období, a pokud někdo propadne představě, že trhy půjdou pořád jen jedním směrem, tak dříve nebo později tvrdě narazí. První dva měsíce tohoto roku byly ve znamení obchodování bez jasného směru, které skončilo selhaným pokusem o vytvoření nových maxim. V březnu pak následoval výprodej, který pak akceleroval v návaznosti na Trumpovo vyhlášení celní války. Tržní bouře, která se přehnala v dubnu, při pohledu do zpětného zrcátka přinesla obrovské příležitosti, ovšem i toto je pouze klamná představa. Ohromná nejistota, kterou Trump na trhy na jaře přivedl, mě osobně v tomto marastu spíše vedla do defenzivy a úniku do hotovosti. Chtělo to více než 10% odraz od dna u hlavních indexů, než jsem se opět odvážil vstoupit opatrně do trhu.
Tento rok byl proti tomu minulému mnohem volatilnější a musím se přiznat, že tyto prudké zvraty na trhu mému stylu obchodování příliš nesvědčily. Nejlepší období jsem zaznamenal během tří měsíců v květnu, červnu a červenci a následně pak ještě v říjnu. Srpen a září se mi naopak vůbec nepovedly a těžce vydělané zisky jsem odevzdával i v listopadu. Nejlepším titulem tohoto roku se naprosto suverénně pro mě staly akcie AMD, a tak se v následujícím webináři určitě podíváme na vybrané obchody s tímto titulem. Cílem je vzít si ponaučení pro další roky, co se zde udělalo dobře, a jaké situace případně vyhledávat příště. Kromě analýzy toho, co se povedlo, zde nabídnu i materiál pro poučení, co se u akcií AMD nepovedlo. Největší chyba, které jsem se zde dopustil, přišla v srpnu po obrovském nárůstu a po významném zisku, který jsem si u tohoto titul připsal. Po pár dnech jsem se totiž do titulu znovu opřel s několikanásobně vyšším objemem a pákou, než je u mě obvyklé, což během pár dní vedlo k úplně zbytečné citelné ztrátě. De facto všechny chyby investora pramení v našich nezvládnutých emocích, a tak je jednou z klíčových úloh úspěšného tradera udržení svých emocí pod kontrolou. Pro mě osobně je tento aspekt spolu s overtradingem asi největším strašákem, se kterým musím neustále bojovat.
V prvním kvartálu se zastavila mašina na peníze v podobě amerických technologických akcií, a tak jsem se musel po příležitostech rozhlížet jinde. Jasně rozjetý trend v úvodu roku byl u měnového páru EUR/USD, kde od září dolar vytrvale posiloval. Proto jsem v úvodu roku dvakrát sázel na to, že tento trend bude pokračovat, a že se brzy podíváme na paritu. Zde jsem ovšem dvakrát narazil a až třetí obchod, který jsem udělal v opačném směru mi přinesl tučné zisky. Pohledem na tyto obchody chci poukázat na to, jak je důležité nepřeceňovat aktuální trend na trhu, a když vám trh říká, že dochází k obratu, tak mu naslouchat a nelpět na myšlenkách a přesvědčeních, které jste měli včera. Schopnost změnit názor, když dojde na trhu k významnému obratu, je jednou z klíčových schopností pro úspěšné obchodování na burze.
V závěru se podíváme střídavě na obchody, ze kterých plynou různá obecná poučení. Tak třeba u Netflixu, kde mám letos po třech obchodech 100% úspěšnost, nelze při zpětném ohlédnutí hovořit o nějakém velkém úspěchu. Podařilo se mi tam vždy chytnout jen malý pohyb, zatímco ten významný pohyb mým směrem následoval až poté, co jsem pozici předčasně opustil. Další poučení přichází z obchodu s akciemi Newmont, kde jsem si naprosto nepochopitelně nechal ujít učebnicový trend. Když se mi nepovedl první vstup, a musel jsem poroučet ven z titulu se ztrátou, zanevřel jsem na tento titul, a po strmém obratu nahoru jsem již nedokázal včas zareagovat a naskočit zpět. Trh nás neustále pokouší a zkouší, co vydržíme. Často máme skvělou myšlenku, ale její realizace se nám prostě nepovede. Po našem nákupu titul rovnou míří proti nám a jako naschvál nás vykopnou na stop lossu kolem lokálních minim, což nás může snadno znechutit a odradit. Znechucení a otrávení jsou ale emoce, které nám burze jen sotva mohou nějak pomoct. Plně respektovat trh a bez ohledu na předchozí zdary nebo nezdary dodržet svou strategii zní jako samozřejmost, ale v praxi je to nikdy nekončící boj s nevyzpytatelným tržním vývojem.