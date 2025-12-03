Hledat v komentářích

Detail - články  
Evropské trhy pokračují vzhůru podobně jako krypto

Evropské trhy pokračují vzhůru podobně jako krypto

03.12.2025 11:59
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Hlavní akciové trhy si v listopadu vybraly slabší chvíli, ale s blížícím se koncem roku se jim úspěšně vrací dobrá nálada. Akciové indexy se postupně zbavují ztrát, S&P 500 se téměř dotahuje na svá maxima, nedaleko je také Europe Stoxx 600. Nasdaqu nebo DAXu ještě zbývá několik procent, ale směr mají slibný.

Sledujeme návrat investorů do akcií, které během listopadu aspoň trochu zlevnily. Amazon svým představením nového čipu pro AI Trainium 3 nezpůsobil takový rozruch jako nedávno Google. Skoro nereagují jeho akcie, natož sektor. Pozitivně nadále působí odraz kryptoměn vzhůru, který sice dnes není tak výrazný jako včera, ale stále pomáhá vylepšovat sentiment.

Slušný růst dnes předvádí nizozemský AEX (+0,7 pct), zatímco DAX je +0,3 pct, CAC stoupá o 0,2 procenta a FTSE 100 nepatrně klesá. Americké futures naznačují další mírný vzestup.

Odpoledne přinese nová data v rámci reportů ADP a ISM. V prvním případě půjde o zaměstnanost v soukromém sektoru, která by podle odhadů měla za listopad stoupnout jen velmi mírně. Oficiální vládní data vyjdou až v polovině měsíce, takže ADP stále může být za relevantní vstup. Index ISM ze sektoru služeb by se měl držet lehce v pozitivním pásmu, tedy nad 50. Také zde se přitom bude sledovat subindex zaměstnanosti jako dílčí indikace situace na trhu práce. Další důležitou oblastí jsou pak ceny. Rovněž inflační data totiž vyjdou se zpožděním.

Ačkoli trh nadále vyhlíží údaje, které by upřesnily situaci u zaměstnanosti a cen, je možné, že si nakonec počká na oficiální statistiky. Nedávný report ISM z průmyslu dopadl špatně a byl trhem prakticky ignorován.

Eurodolar se dnes zvedá skoro o půl procenta, když se nachází na 1,1660. Dluhopisové výnosy jen drobně korigovaly svůj poslední nárůst. Zlato dnes nemá jasný směr. Koruna si drží mírnou tendenci posilovat na páru s eurem. Ani dnešní změna kurzu ale není významná, když se obchoduje na 24,14.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:58 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1393 -0.0766 24.1642 24.1113
CZK/USD 20.6970 -0.4018 20.7785 20.6905
HUF/EUR 380.9308 -0.0224 381.2428 380.1491
PLN/EUR 4.2318 -0.0398 4.2346 4.2270
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2390 0.2358 8.2399 8.2191
JPY/EUR 181.3690 0.0966 181.4050 181.0440
JPY/USD 155.5275 -0.2181 155.8930 155.5090
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8780 -0.2074 0.8799 0.8767
CHF/EUR 0.9338 0.0316 0.9345 0.9329
NOK/EUR 11.7451 -0.3090 11.7828 11.7432
SEK/EUR 10.9462 -0.1628 10.9680 10.9408
USD/EUR 1.1662 0.3187 1.1664 1.1625
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5179 -0.3152 1.5260 1.5174
CAD/USD 1.3946 -0.1932 1.3975 1.3940
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



