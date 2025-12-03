Evropské trhy pokračují vzhůru podobně jako krypto

Hlavní akciové trhy si v listopadu vybraly slabší chvíli, ale s blížícím se koncem roku se jim úspěšně vrací dobrá nálada. Akciové indexy se postupně zbavují ztrát, S&P 500 se téměř dotahuje na svá maxima, nedaleko je také Europe Stoxx 600. Nasdaqu nebo DAXu ještě zbývá několik procent, ale směr mají slibný.
Sledujeme návrat investorů do akcií, které během listopadu aspoň trochu zlevnily. svým představením nového čipu pro AI Trainium 3 nezpůsobil takový rozruch jako nedávno . Skoro nereagují jeho akcie, natož sektor. Pozitivně nadále působí odraz kryptoměn vzhůru, který sice dnes není tak výrazný jako včera, ale stále pomáhá vylepšovat sentiment.
Slušný růst dnes předvádí nizozemský AEX (+0,7 pct), zatímco DAX je +0,3 pct, CAC stoupá o 0,2 procenta a FTSE 100 nepatrně klesá. Americké futures naznačují další mírný vzestup.
Odpoledne přinese nová data v rámci reportů ADP a ISM. V prvním případě půjde o zaměstnanost v soukromém sektoru, která by podle odhadů měla za listopad stoupnout jen velmi mírně. Oficiální vládní data vyjdou až v polovině měsíce, takže ADP stále může být za relevantní vstup. Index ISM ze sektoru služeb by se měl držet lehce v pozitivním pásmu, tedy nad 50. Také zde se přitom bude sledovat subindex zaměstnanosti jako dílčí indikace situace na trhu práce. Další důležitou oblastí jsou pak ceny. Rovněž inflační data totiž vyjdou se zpožděním.
Ačkoli trh nadále vyhlíží údaje, které by upřesnily situaci u zaměstnanosti a cen, je možné, že si nakonec počká na oficiální statistiky. Nedávný report ISM z průmyslu dopadl špatně a byl trhem prakticky ignorován.
Eurodolar se dnes zvedá skoro o půl procenta, když se nachází na 1,1660. Dluhopisové výnosy jen drobně korigovaly svůj poslední nárůst. Zlato dnes nemá jasný směr. Koruna si drží mírnou tendenci posilovat na páru s eurem. Ani dnešní změna kurzu ale není významná, když se obchoduje na 24,14.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:58 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1393
|-0.0766
|24.1642
|24.1113
|CZK/USD
|20.6970
|-0.4018
|20.7785
|20.6905
|HUF/EUR
|380.9308
|-0.0224
|381.2428
|380.1491
|PLN/EUR
|4.2318
|-0.0398
|4.2346
|4.2270
|CNY/EUR
|8.2390
|0.2358
|8.2399
|8.2191
|JPY/EUR
|181.3690
|0.0966
|181.4050
|181.0440
|JPY/USD
|155.5275
|-0.2181
|155.8930
|155.5090
|GBP/EUR
|0.8780
|-0.2074
|0.8799
|0.8767
|CHF/EUR
|0.9338
|0.0316
|0.9345
|0.9329
|NOK/EUR
|11.7451
|-0.3090
|11.7828
|11.7432
|SEK/EUR
|10.9462
|-0.1628
|10.9680
|10.9408
| USD/EUR
|1.1662
|0.3187
|1.1664
|1.1625
|AUD/USD
|1.5179
|-0.3152
|1.5260
|1.5174
|CAD/USD
|1.3946
|-0.1932
|1.3975
|1.3940