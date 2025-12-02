Hledat v komentářích

Optimismus se vrací na americké trhy: Nasdaq posiluje, riziková aktiva ožívají

02.12.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Úterní obchodování na zámořských trzích znamenalo obrat zpět k rally z předešlého týdne, když pondělní seance na Wall Street přerušila 5 obchodních dní v řadě v zeleném.

Z trojice hlavních indexů v USA byl nejúspěšnější technologický Nasdaq Composite, který těžil z uvolnění obav k valuaci velkých technologických firem, zvyšování kapitálových výdajů společností do AI, vymezení obav z pokračující vyšší inflace a hlavně k zasedání centrální banky USA, kdy bankéři 10/12/2025 zveřejní očekávané snížení sazeb o 0,25 %, kdy podle údajů z https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html je očekáváno snížení sazeb z 87 %.

Všechny tyto body vedly k příklonu investorů k rizikovějším aktivům, které reprezentuje hlavně technologický index, jenž posílil o cirka 0,6 %. %. Průměr S&P 500 a průmyslový Dow Jones rovněž přerušily jednodenní ztrátu, když i ony zakončily zhruba o 0,3 % výše.

Dobré nálady na trzích a příklonu k většímu riziku využily taktéž kryptoměny, kdy kupříkladu Bitcoin vzrostl o více jak 6 % a obchodoval se v okolí 92.000 USD. Druhá známá kryptoměna z mnoha dalších Ethereum posílila dokonce o cca. 8 % a tedy opět překonala hranici 3.000 USD.

Z akcií si poměrně zajímavý zisk připsala společnost Boeing, která poprvé od dubna tohoto roku, kdy během jedné seance zaznamenala posun severním směrem o přibližně 15 %, tak narostla zhruba o 9 %, a tím se úterý 2. prosince 2025 zařadilo mezi jedny z nejúspěšnějších obchodních dní tohoto roku. K pohybu došlo díky řeči CFO, Jay Malave, který na konferenci UBS uvedl, že dodávky letadel Boeing 737 a Boeing 787 se v následujícím roce oproti roku 2025 zvýší. Současně je i známá informace o vítězství Boeingu v zakázce s US. Navy, kdy kontrakt je ve výši 104,4 mil USD.

EUR/CZK 24,14, USD/CZK 20,79, EUR/USD 1,1614, WTI 58,55 USD/barel, Brent 62,40 USD/barel, Troyská unce zlata 4.198 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,08 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,74 %




